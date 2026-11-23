Un estudiante de quinto de primaria, de la Institución Educativa Colectivo 16 de Mayo de Barrancabermeja, fue asesinado a tiros este lunes cuando iba con su mamá y la pareja de ella en una motocicleta por el barrio María Eugenia.

El ataque, según las primeras versiones, iba dirigido al adulto, pero terminó cegándole la vida a este menor.

“La comunidad educativa de la Institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio expresa sus más sinceras y sentidas condolencias a los padres y demás familiares de nuestro apreciado estudiante Cristian Stiwar Araque Torres. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde fortaleza, paz y consuelo en medio de este difícil momento. Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones”, lamentó la institución educativa.

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Por su parte, la Alcaldía de Barrancabermeja lamentó lo sucedido y envió un mensaje a sus familiares y amigos.

“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, compañeros y comunidad educativa. Rogamos por fortaleza y paz para su familia en este difícil momento y nos unimos a sus sentimientos de dolor”, dijo la Alcaldía.

A este hecho se le suman los asesinatos de otros dos estudiantes, estos de la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, también en las últimas horas.

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Ellos fueron identificados como Juan Sebastián Contreras Olarte y Juan Camilo Quiroga Pérez.

Esto llevó a que se realizara un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación.

“Se abordaron las últimas afectaciones que vienen alterando el orden público en el distrito, se vienen tomando medidas, se van a aumentar las capacidades, se hace un ofrecimiento de hasta 20 millones de pesos, se une la gobernación hasta con 30 millones, tenemos una bolsa de recompensa de 50 millones de pesos que nos permita identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables de estas alteraciones de orden público”, dijo Jefferson Garzón, secretario de Seguridad.

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Mientras que el coronel Fernando Montaña, comandante del departamento de Policía del Magdalena Medio, dijo que dispuso de equipos especiales para indagar lo ocurrido.

“La Policía ha dispuesto ampliar sus capacidades de policía judicial y de inteligencia para judicializar a estos bandidos que están afectando la tranquilidad de los barranqueños”, dijo el oficial.