Este lunes, 23 de noviembre, a las 10:57 a.m., delincuentes atentaron contra una minigranja de generación de energía en el municipio de Taminango, en el norte de Nariño.

Fueron blanco del atentado terrorista las minigranjas solares Delta 1 y Delta 2, ubicadas en el sector de El Remolino, a unos 85 kilómetros de la ciudad e Pasto.

Aunque la infraestructura terminó seriamente afectada, según Evolti, la operadora del proyecto, no hubo personas lesionadas.

Este hecho, según Evolti, es el segundo atentado contra esas infraestructuras en menos de un mes. El ataque más reciente ocurrió en la minigranja solar NAOS 3, ubicada en la misma zona, el 29 de octubre.

“Estos nuevos hechos nos generan una profunda preocupación por las condiciones de seguridad para desarrollar proyectos de generación de energía en el país”, dijo la compañía.

Esas minigranjas solares, aseguró Evolti, generan energía equivalente al consumo de 20.000 hogares y representan inversión, generación de empleo y oportunidades para las comunidades.

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“Por eso, los ataques contra esta infraestructura trascienden los daños materiales: también afectan la confianza, el desarrollo de los territorios y las oportunidades que se construyen alrededor de la energía renovable”; indicó la empresa.

Municipio de Taminango, Nariño Foto: Fotos de tomadas del perfil de Dago O. Narvaez

Evolti hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella para que tome cartas en el asunto, pues cree que esos hechos no son aislados.

“Es necesario adoptar medidas concretas e inmediatas que protejan a las personas, a las empresas y a la infraestructura energética del país, y avanzar en las investigaciones.

Creemos en el potencial de Colombia, en su capacidad para desarrollar proyectos que aporten al crecimiento económico y en el trabajo que miles de personas realizan cada día para construir un mejor futuro”, puntualizó.

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Finalmente, la empresa dijo que no se puede permitir que la violencia se convierta en un obstáculo para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de las regiones.

“Desde que conocimos lo sucedido, hemos puesto la situación en conocimiento de las autoridades competentes y estamos adelantando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Nuestra prioridad es proteger la integridad de nuestros colaboradores y atender esta situación con toda la seriedad que requiere”, aseguró.