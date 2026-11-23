El pasado 4 de agosto la Fiscalía hizo una imputación de cargos en contra del expresentador Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, sin embargo durante la audiencia se conoció que varias víctimas desistieron de seguir con el proceso. Ahora la Fiscalía anticipó que sumará nuevos hechos a esa imputación.

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El ente acusador advirtió que, tras recaudar elementos de prueba, se logró establecer la presunta responsabilidad en hechos que no estaban en la indagación inicial, de ahí la necesidad de adicionar elementos a la imputación, y será a través de la misma forma, ante jueces de control de garantías.

“Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia para adicionar nuevos hechos a la imputación contra Jorge Alfredo Vargas Angulo, por posible acoso sexual contra cuatro jóvenes”, dijo la Fiscalía al confirmar la cifra de supuestas víctimas que se sumarán a la investigación.

El ente acusador aclaró que la imputación ocurre o se argumenta en la llamada “progresividad de la investigación”, que incluye hechos distintos a los que fueron objeto de imputación el pasado cuatro de agosto cuando el país observó al expresentador de Noticias Caracol en la audiencia virtual.

La Fiscalía General le imputó cargos al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas. Foto: 1. Colprensa / 2. Semana

“En la primera imputación de cargos, llamó la atención que las víctimas manifestaron no participar del proceso penal en contra de Jorge Alfredo Vargas, tras asegurar que sin su consentimiento se llevaran a la Fiscalía declaraciones que se habrían rendido al interior de Caracol Televisión y que no esperaban ser incluidas en la investigación del ente acusador.

“Lo hemos reiterado muchas veces a quienes corresponden y hoy lo manifestamos públicamente. Pedimos a la Judicatura, a la sociedad y a los medios de comunicación respeto por nuestra identidad, dignidad y voluntad”, señalaron a través de una carta.

Reacción de María Fernanda Cabal a reaparición de Jorge Alfredo Vargas por acusación de presunto acoso sexual. Foto: Instagram: @jorgeavargas67

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía radique la solicitud de adición de imputación y un juez defina la fecha en la que se volverá a citar al expresentador para que escuche del ente acusador los hechos en su contra.