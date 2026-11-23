El hombre habría aprovechado, mientras hacía su trabajo, para apoderarse del dinero que estaba escondido debajo de los asientos de una camioneta.

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Un millonario hurto terminó con una captura en Bogotá luego de que un hombre, que trabajaba en un lavadero de vehículos en Soacha, fuera señalado de robar $106 millones en efectivo que se encontraban dentro de una camioneta que había llegado al establecimiento para ser lavada.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el trabajador habría aprovechado que el vehículo ingresó al establecimiento para identificar que debajo de los asientos había una importante suma de dinero. Al percatarse de esto, presuntamente tomó el efectivo y huyó del lugar.

Captura de hombre señalado de hurtar $106 millones de pesos mientras lavaba un vehículos en un lavadero Foto: Captura de pantalla CityTV / API

La situación fue advertida por el propietario del vehículo, quien informó inmediatamente a las autoridades. A partir de la denuncia, los uniformados iniciaron las labores de búsqueda y activaron un plan candado para ubicar al señalado.

Sin embargo, el desenlace se produjo en la Terminal de Transporte Salitre, en Bogotá. Según las autoridades, el hombre había llegado hasta ese punto acompañado de su familia y aparentemente pretendía salir de la ciudad para viajar hacia Venezuela.

Terminal de Transportes El Salitre Bogota abril 11 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana Foto: Guillermo Torres

La reacción de los policías que se encontraban en la terminal permitió interceptarlo antes de que pudiera continuar con su recorrido. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron el dinero en efectivo que había sido denunciado como hurtado.

La Teniente Coronel Elizabeth Erazo, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, entregó detalles sobre el procedimiento y explicó cómo lograron ubicar al señalado.

“De acuerdo con la información preliminar, el hombre trabajaba en un lavadero de vehículos en Soacha y al parecer habría aprovechado que una camioneta llegó al establecimiento para hurtar el dinero que se encontraba debajo de los asientos”, manifestó la uniformada.

Captura de hombre señalado de hurtar $106 millones de pesos mientras lavaba un vehículos en un lavadero Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Captura de hombre señalado de hurtar $106 millones de pesos mientras lavaba un vehículos en un lavadero Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Además, confirmó que el señalado habría intentado abandonar el país con sus familiares. “Tras cometer el hecho, habría huido hacia la terminal de transportes con la intención de salir del país y viajar a Venezuela junto con su familia. Los policías de la Terminal de Transporte reaccionaron oportunamente y lograron interceptarlo y capturarlo”, agregó.

Finalmente, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.

El caso llamó la atención por la cantidad de dinero involucrada y por el lugar en el que terminó la búsqueda, luego de que el señalado intentara salir de Bogotá tras el presunto hurto.