La Asociación Colombiana de Camioneros y diferentes gremios del transporte anunciaron una nueva protesta que tendrá a Bogotá como epicentro este lunes 23 de noviembre.

La manifestación se convocó para rechazar lo que ellos califican como “el negocio de los fotocomparendos”. Precisamente, cuestionan 7,5 millones de comparendos impuestos que, según su denuncia, cuentan con irregularidades, por lo que serían ilegítimos.

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Los participantes de esta movilización exigen retirar las sanciones que no cumplan la ley y devolver los dineros de las multas pagadas que sean invalidadas.

Los 7,5 millones de comparendos impuestos por fotomultas que los manifestantes consideran ilegítimos fueron explicados hace unos días por el vocero de la organización nacional contra las fotomultas ilegales, Ricardo Ruge, quien detalló en SEMANA su alegato con el que intenta revocar estas sanciones impuestas.

Esta movilización también se programó en medio de algunas acciones penales que radicaron ante la Fiscalía en contra de Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y operación del SIMIT.

Vale la pena recordar que las denuncias presentadas por Ricardo Ruge solicitan investigar el manejo de los recursos y los contratos vinculados al sistema.

Sobre la manifestación, fue el mismo Ruge quien detalló en un video y un comunicado que conoció este medio las condiciones de la manifestación de este lunes. La hora, los puntos de concentración y la vía por la que se desplazarán, que inevitablemente generará afectaciones a la ciudadanía en materia de movilidad.

Los participantes, la hora y el punto de concentración de la manifestación de este lunes

Ruge detalló que la convocatoria cuenta con la adhesión de la Asociación Colombiana de Camioneros y organizaciones de motociclistas, taxistas, conductores de plataformas, mensajeros y transportadores de carga.

“Ya nos confirmaron 3 mil personas y seguramente llegarán más a la movilización pacífica programada para este lunes en Bogotá”, dijo el vocero de la iniciativa.

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Asimismo, confirmó que “la concentración comenzará a las 12 del mediodía en el Parque de los Hippies y terminará con un plantón frente a la Federación Colombiana de Municipios”, por lo que se espera una afectación vial sobre la Carrera Séptima.

Esto significa que la manifestación se concentrará sobre la Carrera Séptima entre la calle 59A y la 74B. Por lo que se espera un tráfico complicado en el sector durante el mediodía.