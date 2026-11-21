La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente, declaró hoy 21 de noviembre una Alerta Fase 1 por la calidad del aire en la capital.

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De acuerdo con la información de la Secretaría revelada por la secretaría encargad Claudia Gordillo, cuatro estaciones de monitoreo de la calidad del aire registraron un nivel ‘regular’ durante 36 horas consecutivas debido a un incremento del material particulado PM10.

La alerta cobija a cuatro Unidades de Planeamiento Local del suroccidente de Bogotá: Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

Esta alerta impone ciertas restricciones y controles del distrito en estas zonas para recuperar la calidad del aire de la capital.

Habrá una restricción de horarios para la operación de calderas y equipos industriales que usen combustibles sólidos o líquidos entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m., una medida que aplicará de lunes a sábado según la evolución atmosférica.

Asimismo, la restricción prohibirá a las empresas alternar combustibles sólidos o líquidos de respaldo y se deberán mantener activos los sistemas de control de emisiones y suspender los mantenimientos que detengan su funcionamiento.

La Alerta se mantendrá hasta que las estaciones de monitoreo de la calidad del aire Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy reporten niveles bajos o moderados durante 36 horas continuas.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha declarado la Alerta Fase 1 por contaminación del aire en algunas zonas de la capital. Foto: Los cerros Bogotá

Recomendaciones para las personas

La Secretaría de Ambiente y la Alcaldía señalaron que los grupos de mayor riesgo durante esta Alerta son los niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Por ello, se le recomienda a esta población evitar el ejercicio al aire libre, mientras que a la población general se le recomienda reducir las actividades físicas intensas al aire libre.

También se recomienda utilizar tapabocas N95 si se transita por zonas de alto tráfico vehicular, obras o industrias, evitar barrer en seco y no encender cigarrillos, vapeadores, velas, incienso o estufas de leña.

En caso de presentar dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual, se recomienda acudir a Urgencias.