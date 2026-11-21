Un accidente de tránsito se presentó la noche del viernes, 20 de noviembre, en la vía que conecta a Funza con Siberia, en el departamento de Cundinamarca, específicamente a la altura del Parque Industrial San Diego. El siniestro involucró a un tractocamión y dejó como saldo una persona fallecida.

Grave accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura: reportan varios muertos

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas del accidente ni las circunstancias en las que ocurrió. Asimismo, se desconoce la identidad de la víctima, pues no se ha confirmado si se desplazaba a pie o como conductor de una bicicleta o motocicleta.

El hecho también generó complicaciones en la movilidad de este corredor, por el que transitan diariamente numerosos vehículos particulares y de carga. Se trata de una vía estratégica para la conexión entre Funza y Siberia, debido a la importante actividad industrial de este sector de Cundinamarca.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la vía Funza - Siberia, sector del Parque Industrial San Diego, que involucra a un tractocamión y deja como saldo lamentable una persona fallecida. Por el momento no se ha confirmado si la víctima mortal era peatón, ciclista o motociclista. Se recomienda tomar vías alternas y transitar con precaución. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 21, 2026

Ante las afectaciones viales, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y movilizarse con precaución por el sector del Parque Industrial San Diego. Entretanto, se espera que las autoridades entreguen más información sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Por su parte, la Personería de Bogotá puso en evidencia las dificultades que enfrentan los pacientes al solicitar el servicio de ambulancias en la capital, pues los tiempos de respuesta varían según el tipo de emergencia. Para llegar a esta conclusión, el organismo analizó 53.842 atenciones con llegada efectiva de ambulancias, gestionadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría Distrital de Salud durante los últimos dos años.

Foto de referencia de ambulancias Foto: Alcaldía de Bogotá

El reporte también reveló que, pese a que el tiempo promedio de respuesta disminuyó de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025, las demoras siguen siendo significativas. Durante el último año, 31.146 servicios, equivalentes al 26,6%, tardaron 30 minutos o más en llegar al sitio de la emergencia, mientras que más de 3.200 superaron los 60 minutos de espera.