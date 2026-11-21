Si Atlético Nacional y América de Cali llegan a la gran final de la Liga BetPlay 2026-ll, no sería inédita pero sí histórica. La posibilidad es latente y hay expectativa entre los hinchas de dos conjuntos históricos en Colombia.

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A la posibilidad de esa final entre Nacional y América reaccionó Juan Pablo Ángel, el histórico exjugador del verde de Antioquia. Hoy, con 51 años, su corazón quedaría dividido en caso de que ambos clubes disputen la estrella de diciembre en un mano a mano.

Concretamente, Juan Pablo Ángel es leyenda de Atlético Nacional por sus goles y buenas actuaciones. Sin embargo, su hijo, Tomás Ángel, actualmente es jugador clave del América de Cali.

Tomás Ángel (izq.) delantero figura en América de Cali. Foto: Jorge Orozco/El País

La reacción de Juan Pablo Ángel a una posible final entre América y Nacional

En diálogo con el programa Despierta Win, de Win Sports, Juan Pablo Ángel opinó de la actualidad del América de Cali. De paso, e inevitablemente, también analizó el presente de su hijo, Tomás, y ahí llegó la pregunta que dejó al exdelantero de la Selección Colombia pensativo.

Juan José Mantilla, periodista del medio referenciado, le preguntó: “¿Y en una eventual final Nacional vs. América en liga, si se da, ese corazón cómo queda, Juan Pablo?“.

Juan Pablo Ángel, con una risa algo nerviosa, negó con la cabeza. Acto seguido, respondió: “Sin comentarios”. Su reacción se volvió rápidamente viral, alcanzando miles de visitas en tan solo un par de horas.

"Sin comentarios": Juan Pablo Ángel, exjugador profesional, sobre una posible final Nacional vs. América #DespiertaWIN 🔥⚽ https://t.co/0edraDeBPb — Win Sports (@WinSportsTV) November 19, 2026

¿Qué debe pasar para que Atlético Nacional y América de Cali jueguen la final de la Liga BetPlay 2026-ll?

Para que Nacional y América jueguen la final de la Liga BetPlay 2026-ll, el verde debe acabar líder del cuadrangular A y la mecha hacer lo mismo, pero en el cuadrangular B.

De paso, los cuadrangulares finales del segundo semestre liguero tienen equipos históricos y tradicionales. Nacional comparte el grupo A junto a su clásico rival, Medellín, además de Santa Fe y Once Caldas. Este último, verdugo verdolaga en la Copa BetPlay.

América tampoco la tiene fácil. Debe asegurarse de vencer a Bucaramanga, Deportivo Cali y Millonarios si quiere avanzar a la gran final de la competencia.

La tabla de reclasificación, apenas terminó el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-ll, mostraba a Nacional y América como los dos mejores equipos del año en puntos. Por eso, una final entre ambos, siendo uno de los clásicos más picantes e importantes del FPC, implicaría atención absoluta por parte de la prensa y los aficionados.