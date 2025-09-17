Gero, hijo de Juan Pablo Ángel, expuso la presión que recae en él por ser hijo del exfutbolista: “Siempre grandes”

El reality de competencia física mas llamativo de la actualidad, El Desafío: siglo XXI, sigue su curso, y en él, se han dado a conocer ciertos competidores, tanto en esta como en anteriores años.

Para la edición de este año 2025 hubo un rostro bastante conocido, Gero, el hijo del reconocido exfutbolista Juan Pablo Ángel, quien tuvo su paso por grandes equipos como River Plate, Aston Villa y obviamente la Selección Colombia.

Gero Ángel (hijo de Juan Pablo Ángel) | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @caracoltv

Pese a que Gero lleva el apellido Ángel y tiene un paso abierto al mundo del fútbol, decidió abrir su propio camino, siguiendo de cerca el mundo deportivo, pero también de medios y redes.

En los últimos meses, Gero ganó reconocimiento, pero no por ser el hijo del aclamado exfutbolista, sino por su participación en este programa de competencia y por la autenticidad que mostró en él.

Gero habló de lo que implica para él ser el hijo de Juan Pablo Ángel

El joven, que tiene 24 años, concedió una entrevista al programa de entretenimiento La Red, y allí, se refirió a épocas como su niñez y adolescencia, y a cómo ha lidiado con la presión de ser el hijo del deportista.

Con total orgullo, Gero habló de su familia, en especial de su papá. “Es algo muy lindo, me ha traído experiencias únicas como ser humano”, dijo en primera instancia.

Además, agregó: “La familia Ángel no hace cosas pequeñas ni a medias, siempre grandes. Soñamos en grande y queremos tener un impacto grande”.

Pese a que se refirió de manera positiva a toda su familia, Gero recordó uno de los momentos en los que se sintió más vulnerable y fue cuando dejó su casa a los 13 años por decisión propia.

Confesando que fue algo que dejó huella en su vida, señaló: “Es una experiencia que definitivamente despierta, te enseña muchas cosas que creías haber aprendido, te reta. uno conoce gente con historias únicas de vida, pero sobre todo se conoce más a sí mismo”.

No hay familias perfectas, pero Gero conserva un amor por su padre que no oculta, especialmente en fechas especiales como el cumpleaños del mismo.

Para el año 2024, el exparticipante de El Desafío: Siglo XXI le dedicó una publicación de una foto de ellos dos cuando él era bebé, junto con un amoroso mensaje.

“Feliz cumpleaños papá, gracias por ser mi superhéroe, mi mentor, mi estrella y siempre mi inspiración. te amo”, escribió.

En cuanto su mamá, no hay punto diferente, pues Gero guarda un eterno amor por ella y tampoco lo disimula.