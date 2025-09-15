La fuerte discusión que generó tensión en un equipo del ‘Desafío Siglo XXI’: “¿Estás seguro de lo que estás haciendo?”

El capítulo de este lunes, 15 de septiembre, inició con una curiosa actividad de Valentina, integrante del equipo Alpha, al tomar una rama de una de las palmeras que se encontraban alrededor de la casa y hacerles un tipo de ritual a sus compañeros para qué lograrán obtener la victoria en el reto.

Mientras que en Gamma, los participantes sospechaban que el posible elegido sería una de las mujeres de su grupo, pues la misión pudo haber sido esconder los tenis o que compitieran en medias durante todo el ciclo, dejando en duda si al momento de la eliminación se arriesgarían a decirlo.

Por otro lado, tras el llamado de la presentadora Andrea Serna y su pregunta a Potro sobre lo que espera lograr con su participación en el reality, muchos de los competidores se conmovieron con su respuesta, pues Yudisa y Mencho recordaron su infancia cuando no tenían tantos pares de zapatos.

¿Cuál fue la fuerte discusión?

Los deportistas del Desafío Siglo XXI se dirigieron a la pista, en la que se enfrentaron a una nueva prueba donde tuvieron que demostrar sus habilidades de trabajo en equipo y agilidad para poder encestar el objeto en la estructura, y sumar la mayor cantidad de puntos.

Alpha empezó tomando la ventaja y lograron ser los ganadores del reto, los segundos fueron Omega y por último, Gamma, quienes al momento de llegar a la casa tuvieron una discusión con sus compañeros por el rendimiento de los hombres en el reto.

“No es que no es de uno, nosotros vimos aquí toda la jugada”, le respondió Zambrano a Gio, afirmando que las mujeres habían tenido un mejor desempeño y que no tener zapatos no era una excusa para no haber defendido a su equipo.

Ante el cruce de palabras de los deportistas, Rosa les dijo que si no podían hablar era mejor que dejarán así para no seguir discutiendo, porque eso solo dividía más al grupo y generaba tensión entre todos.

Sin embargo, no fue la única situación que alteró la tranquilidad de Gamma, pues en el momento en el que Leo entregó el chaleco, Zambrano se lo puso a Mencho sin dudarlo y ella le contestó: “¿Estás seguro de lo que estás haciendo?”.

“¿Ahora por qué se cambia la torta?”, le preguntó la pesista a su capitán, afirmando que según el orden que habían decidido iba otras de sus compañeras y que en muchas ocasiones le toco ponerse al frente en el equipo y ha recibido críticas.

Luego, Rosa, la otra integrante que porta el chaleco, manifestó que por decisión propia ella se lo había puesto y que no podía decir que la habían juzgado porque lo que había pasado fue en el anterior ciclo y debía afrontar esta decisión, así que se levantó y se entró a la habitación.