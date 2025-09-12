Andrea Serna confesó por qué mantiene su vida personal privada y los comentarios que ha recibido: “Simplemente eres así”

Andrea Serna es una modelo y una de las presentadoras más reconocidas que se ha destacado por su amplia trayectoria profesional en la radio y televisión, actualmente como parte del Desafío Siglo XXI.

La caleña abrió su corazón y en una entrevista con Laura Anzola en el pódcast La Lupa habló de su vida profesional y personal, contando desde el inicio por qué mantiene su vida un poco privada.

“Yo no sé si es algo que uno se plantea como si fuera a propósito, pero simplemente eres así. Yo creo que eso tiene que ver con lo que vas construyendo de ti, o sea, tampoco sé si siempre lo fui”, afirmó Andrea, haciendo referencia que cuando fue joven era demasiado impulsiva.

Con los años, la caleña definió que era en lo que se quería enfocar porque se ha dado cuenta de que está expuesta a la atención mediática.

“Entonces, yo ocasionalmente comparto algunas cosas porque sé que se recibe con cariño, que se alegran de tus cosas y cuando son personales también, pero me gusta así de a poquito porque es en donde me siento cómoda”, aclaró Serna.

Además, mencionó que tiene una pequeña niña a la cual no quiere exponerla, pues porque depende de Andrea, que tanto se sepa de Emilia: “Entonces, no quiero que sea mucho y tampoco nada”, explicando que es un equilibrio.

La entrevistadora aprovechó el tema de las redes sociales para preguntarle si hay un personaje o se trata de ella, a lo que Andrea respondió: “Soy yo, ahí es lo que ves”, a pesar de que desde su entrada al reality le ha tocado mostrarse muy seria y distante con los participantes.

“A veces me molestan y me dicen: ‘¿Cómo será llegando a la casa Andrea a regañar al marido? Rompiste una regla’. Y obviamente no soy así”, añadió la presentadora sobre algunos comentarios que recibe por como parece ser.

¿Quién es el esposo de Andrea?

Juan Manuel Barraza es el esposo de la caleña, un empresario cartagenero, con quien lleva más de 10 años casada y de quien se refirió en la entrevista como una persona con la que tuvo buena sintonía, a pesar de que ella estaba enfocada en trabajar todo el tiempo y no había pensado en casarse ni tener hijos.