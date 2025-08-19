‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

En el capítulo de este martes, 19 de agosto, la competencia empezó con un momento lleno de tensión cuando Andrea Serna mencionó el castigo que el equipo Omega debía realizar, 425 arepas de un peso en específico con un plazo máximo de 12 horas.

Aunque, la presentadora lo dijo de manera muy seria y dando a entender que no lo habían logrado, confirmó que sí lo habían cumplido y los integrantes del grupo rosado mostraron la emoción que sintieron, aplaudieron e hicieron comentarios de alivio.

“La verdad fue demasiado duro, fue difícil, teníamos mucho tiempo sin comer, eso olía delicioso y se veía provocativo. María C estaba que le pegaba un mordisco y nos conectamos. Las niñas, unas guerreras y terminamos con una media hora de descanso”, respondió Potro a la pregunta de cómo lo lograron, mientras Andrea probaba una arepa.

Luego, los equipos fueron reunidos en la pista, pues los participantes que tenían el chaleco debían competir para salvarse de quedar eliminados y poder continuar en la competencia.

Al llegar, como siempre, Serna preguntó si alguien creía quién podía ser elegido, pero nadie levantó la mano y al decir que se acercara, Lucho se hizo al lado de ella y reveló que era él, generando asombro en algunos de los jugadores que ya lo habían sospechado.

La misión del integrante del equipo Alpha era que una de sus compañeras: Valentina, Deisy o Tina portará el chaleco negro, así que decidió no cumplirla porque habían acordado que no se haría algo que afecte al grupo.

“Hemos hablado que si hay una misión que ponga en riesgo al equipo, no lo vamos a hacer”, dijo Lucho, razón por la que, tendrá que competir en el siguiente reto de eliminación y colocarse el chaleco durante este ciclo.

Luego, de que se conociera la tarea y quien había sido el elegido, Myriam, María C, Katiuska y Sathya se enfrentaron a una prueba en la que tenían que pasar por varios obstáculos, cargar unas esferas y lograr encestarlas.

Sin embargo, la joven de 22 años, Sathya, no alcanzó a terminar, fue eliminada del juego y recibió unas emotivas palabras por parte de Juan Díaz, su compañero de grupo.