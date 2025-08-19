Suscribirse

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

La competencia sigue generando todo tipo de emociones en los participantes y esta vez, predominaron la tristeza y el asombro.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

20 de agosto de 2025, 3:15 a. m.
Andrea Serna advirtió sobre falta grave en El Desafío Siglo XXI
Andrea Serna asustó al equipo Omega y despidió a un participante. | Foto: Caracol Televisión

En el capítulo de este martes, 19 de agosto, la competencia empezó con un momento lleno de tensión cuando Andrea Serna mencionó el castigo que el equipo Omega debía realizar, 425 arepas de un peso en específico con un plazo máximo de 12 horas.

Aunque, la presentadora lo dijo de manera muy seria y dando a entender que no lo habían logrado, confirmó que sí lo habían cumplido y los integrantes del grupo rosado mostraron la emoción que sintieron, aplaudieron e hicieron comentarios de alivio.

Contexto: Desafío Siglo XXI: Esta es la participante que estaría a punto de renunciar; explotó en llanto

La verdad fue demasiado duro, fue difícil, teníamos mucho tiempo sin comer, eso olía delicioso y se veía provocativo. María C estaba que le pegaba un mordisco y nos conectamos. Las niñas, unas guerreras y terminamos con una media hora de descanso”, respondió Potro a la pregunta de cómo lo lograron, mientras Andrea probaba una arepa.

Luego, los equipos fueron reunidos en la pista, pues los participantes que tenían el chaleco debían competir para salvarse de quedar eliminados y poder continuar en la competencia.

Al llegar, como siempre, Serna preguntó si alguien creía quién podía ser elegido, pero nadie levantó la mano y al decir que se acercara, Lucho se hizo al lado de ella y reveló que era él, generando asombro en algunos de los jugadores que ya lo habían sospechado.

La misión del integrante del equipo Alpha era que una de sus compañeras: Valentina, Deisy o Tina portará el chaleco negro, así que decidió no cumplirla porque habían acordado que no se haría algo que afecte al grupo.

Contexto: Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ fue cargada por su equipo hasta la meta y recibió atención médica

Hemos hablado que si hay una misión que ponga en riesgo al equipo, no lo vamos a hacer”, dijo Lucho, razón por la que, tendrá que competir en el siguiente reto de eliminación y colocarse el chaleco durante este ciclo.

Luego, de que se conociera la tarea y quien había sido el elegido, Myriam, María C, Katiuska y Sathya se enfrentaron a una prueba en la que tenían que pasar por varios obstáculos, cargar unas esferas y lograr encestarlas.

Sin embargo, la joven de 22 años, Sathya, no alcanzó a terminar, fue eliminada del juego y recibió unas emotivas palabras por parte de Juan Díaz, su compañero de grupo.

“Mucha fuerza, con la frente en alto, a pensar en lo que se le viene, se le van a abrir muchas puertas y espero que las aproveche de la mejor manera, ella tiene mucho potencial y va a dejar un vacío aquí en el equipo”, dijo el antioqueño.

