Desafío Siglo XXI: Esta es la participante que estaría a punto de renunciar; explotó en llanto

En la noche del miércoles, 13 de agosto, Omega fue derrotado nuevamente por Alpha y Gamma en una prueba de ‘desafío de sentencia y servicios’, esta vez en un extenso circuito en el que las mujeres debían iniciar el reto y posteriormente, ser acompañadas por sus compañeros para llegar al punto final.

Pese a que en un primer momento parecían llevar la delantera, poco a poco se fueron quedando atrás y no lograron ocupar los primeros lugares.

Esto generó una fuerte pelea por parte de los integrantes del equipo, pues determinaron el resultado negativo fue consecuencia de la falta de preparación y disposición de Sathya y María C.

El disgusto fue tan grande que, varios de los participantes terminaron discutiendo en playa baja y María C, en medio de lágrimas expresó lo cansada que estaba de la situación, por lo que en sus planes estaría abandonar el juego y regresar a su hogar.

“Yo me voy a ir, ya tomé la decisión, ya la escalé, se los quiero comunicar, para que ustedes ya sepan cómo actuar. Yo vine a vivir una experiencia, a lo mejor, no como ustedes, he venido a dar lo que yo puedo dar, lo que mi cuerpo me permite dar y no quiero sentir que los retraso para ganar o para cumplir los sueños y las metas de todos ustedes”.

Ante esta revelación, Katiuska, quien expresó su molestia con sus compañeras, no se quedó callada y la invitó a ponerse el chaleco de castigo, ya que, desde de perspectiva, no estaba dispuesta a luchar por los intereses del equipo.

María C habría tomado la decisión de renunciar. | Foto: Captura de Caracol Televisión

“Ponte el chaleco ahora que venga, porque el chaleco, claramente, va para una de ustedes. Por eso es que no habíamos dicho nada, por eso no lo dijimos desde el principio, porque pobrecita María C (...) Yo sí tengo los huevos de decírselo, porque de verdad, si somos un equipo, tenemos que ir juntos y no podemos estar cinco adelante, arrastrando a dos. Hemos hecho de todo para motivarlas, pero no les da”, dijo frente a las cámaras del Canal Caracol.