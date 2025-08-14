El Desafío Siglo XXI puso a prueba las habilidades físicas de los competidores, quienes tuvieron que pasar un circuito con varios obstáculos amarrados de una cadena que unía a todos los integrantes de cada equipo y conseguir ganar

En un momento de la prueba de Desafío de sentencia y servicios, el afán del grupo Gamma, al intentar pasar una de las rampas, hizo que Yudisa quedará en una posición en la que se vio afectada por el peso de sus compañeros.

La participante más joven de la competencia quedó acostada en la superficie, después de que Cris se lanzará por recomendación de Zambrano y al hacerlo, la cadena que estaba ajustada a la cintura le provocó un gran dolor a Yudisa, pues Mencho no había logrado subir.

La presión hizo que la atleta vallecaucana pegará un grito, por lo que su equipo reaccionó rápidamente e intentaron ayudar a sus demás compañeros para que la joven dejará de sentir dolor y poder auxiliarla.

Yudisa, participante del equipo Gamma, sufrió durante la prueba y recibió un fuerte dolor a causa del peso de sus compañeros. | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @yudisa_desafioxxl / @desafiocaracol

Sin embargo, al ayudar bajar Yudisa, ella no pudo continuar por sí misma y los participantes del grupo naranja tuvieron que cagarla hasta la meta, donde recibió atención médica y expresó su molestia con Zambrano por la estrategia que utilizaron.

Los paramédicos intentaron estabilizarla, le dieron hidratación y le levantaron las piernas para controlar la respiración, intervención que permitió la atleta se recuperará y no tuviera complicaciones.

Al finalizar, cuando todos los equipos estaban reunidos y sentados en las gradas, la presentadora Andrea Serna le dijo a Yudisa: “Literal dejaste hasta el último aliento hoy en ese box”, y le preguntó por cómo se sentía.

“Solamente la presión de tener un peso pesado a un lado y otro al otro lado, sentía que se me iba todo, pero bueno, lo di todo por el equipo y ya”, respondió la competidora.

Al llegar a la casa, Mencho se disculpó y le dio unas palabras de aliento al ver a la joven sollozar: “Usted sabe que conmigo va a poder contar, yo siempre la voy a tratar de proteger. Si me sentí un poquito triste, agónica de verte así porque te veo como una hija, pero no llores más que no has hecho nada malo”.