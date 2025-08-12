Suscribirse

Participante del Desafío Siglo XXI toma inesperada decisión y deja ‘en shock’ a sus compañeros

Los concursantes quedaron sorprendidos al ver la reacción de su compañera.

Redacción Gente
13 de agosto de 2025, 4:00 a. m.
Integrante del equipo Omega angustió con fuerte caída en medio de una de las pruebas.
Integrante de Omega preocupó a sus colegas. | Foto: Canal Caracol - Desafío XXI

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo un nuevo reto de sentencia y muerte, en la que Alpha, Omega y Gamma pusieron a prueba sus habilidades físicas al enfrentarse en un nuevo circuito para conocer el nombre del equipo que tendría el privilegio de disfrutar del espacio más lujoso de la competencia.

En este caso, los competidores pasaron de manera individual por un terreno rocoso, una piscina y escaleras empinadas con el objetivo de llevar 10 balones al otro extremo y lograr que un solo competidor tuviera la capacidad de sostenerlos en el aire.

Con el paso de los minutos y al ver que se les estaba complicando cumplir con el reto, Andrea Serna alertó sobre el tiempo restante de la prueba y cuando se acabaron los minutos, se coronó Alpha en el primer puesto.

Posteriormente, los integrantes de Gamma cumplieron con el reto y se libraron del castigo, dejando en último lugar a Omega, quienes vienen enfrentando una mala racha y se han mostrado débiles debido a la falta alimento y descanso de calidad, ya que han tenido que pasar las últimas noches a la intemperie.

Contexto: Desconcierto en el ‘Desafío Siglo XXI’ por radical consecuencia para Omega: “Traigan sus maletas”

Al perder el reto y enfrentarse a otros días sin comida, Katiuska, quien era la capitana de Omega, rompió en llanto y en medio de la frustración renunció a su capitanía y le cedió esta función a Juan, quien, pese al desconcierto, aceptó su nuevo papel.

Esta noticia dejó sorprendidos a todos los integrantes del programa, quienes la motivaron a continuar en el juego, pues en varias ocasiones ha dado indicios de querer abandonar la producción y retornar a su vida cotidiana.

¿Quién fue el último eliminado de Omega?

En la noche del lunes, 11 de agosto, Camilo, Andrey y Potro, se enfrentaron en el box negro a un ‘desafío a muerte’ tras haber sido el equipo con menos puntos a lo largo del ciclo.

Fue en medio del camino empedrado, en el que tenían que pasar por encima de varios troncos que, Andrey tropezó y se dio un fuerte golpe contra el suelo, perdiendo impulso contra sus oponentes.

Contexto: Fuerte discusión entre los participantes de uno de los equipos del ‘Desafío Siglo XXI’: “Entonces yo fui el malo del paseo”

Pese a que intentó recuperarse y alcanzar a sus tres compañeros, esta desventaja le pasó factura y lo dejó último en la prueba, siendo esta su última dinámica dentro de la producción, pues el resultado lo dejó por fuera de la competencia deportiva.

“Quiero agradecerle a Dios porque el tiempo de Él es perfecto, entonces no podemos lamentarnos por lo que ya fue, sino concentrarnos en el presente y en el futuro. Quiero felicitar a mi equipo porque todos son grandes competidores. Quiero agradecerle a todas las niñas y a todos los niños por las risas y porque siempre estuvimos en todas”, dijo antes de salir.

