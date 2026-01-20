Gente

Exparticipante del ‘Desafío’ confesó que conoció a su papá “en el ataúd”; lo que sintió en el momento sorprendió

La exconcursante expuso que su vida, sobre todo en la infancia y adolescencia, estuvo marcada por momentos fuertes.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

20 de enero de 2026, 6:52 p. m.
Sofía, el Desafío Siglo XXI Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

Entre los realities colombianos, El Desafío se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia desde hace años. Con más de 20 años al aire, este formato de competencia física ha conquistado a los televidentes, ya que también muestran convivencia, aparte de retos y pruebas que desafían su fuerza y su aguante físico.

En la versión 2025-2026, sobre todo en las últimas semanas, destacó Sofía, quien, a pesar de ser eliminada recientemente, jugó al lado de Julio y Kevyn, demostrando su fuerza y destreza.

Tras abandonar la competencia, la exparticipante sorprendió sobre todo con su historia de vida, la cual fue bastante compleja y estuvo marcada por el abandono, los vacíos y la rebeldía.

En conversación con La Red, la más reciente eliminada de la competencia habló de su vida personal y reveló que en su infancia fue criada por dos de sus tías, alejada de sus padres.

Pese a que estuvo acompañada por familia, el amor y la comprensión no siempre fueron garantía para Sofía, pues a una corta edad enfrentó distintos momentos de maltrato que la llevaron a crecer con un vacío emocional muy grande y profundo.

Una de las cosas que más marcó la vida de Sofia fue la ausencia de su madre, quien la tuvo siendo una adolescente a la edad de 16 años. Sofía mencionó que su mamá estaba sumida en el mundo del alcohol y la perdición, lo cual hizo que no pudiera ejercer su rol de madre de la manera adecuada.

Cuando cumplió los 15 años, Sofía decidió darle una segunda oportunidad a su mamá, pero la relación no mejoró ni un poco. Al pasar dos años, a sus 17, su mamá la echó de la casa y, a raíz de esta abrupta decisión, ella optó por comenzar a forjar su camino y a hacer su vida sola.

Por el lado de su padre la historia tampoco fue muy emotiva. Según comentó la exparticipante, su papá sufrió un grave accidente antes de que ella naciera y lo dejó en coma durante varios meses con secuelas en la memoria.

Igualmente, a la edad de 15 años, su padre intentó retomar contacto con ella, pero debido a que estaba cruzando su etapa de rebeldía, no aceptó el regreso de su padre.

Años más tarde, cuando cumplió 22, llegó a Sofía la noticia de que su padre había fallecido en un accidente. “Lo conocí en el ataúd [...] No me dolió”, aseguró y dejó ver que entre ellos siempre existió una distancia emocional.

Pese a que el pasado de Sofía estuvo marcado por el abandono y momentos tristes, hoy en día goza de una vida en familia junto a su esposo y su hija, a quienes ama con su vida y con quienes espera disfrutar los más de 200 millones que ganó por su participación en este reality de competencia física.

