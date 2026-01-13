¿Juego sucio en el ‘Desafío Siglo XXI’? El fuerte choque entre Kevyn y Rata que terminó en una dolorosa lesión

El capítulo del Desafío Siglo XXI transmitido este 12 de enero dejó a los televidentes con el corazón en la mano. Lo que debía ser una competencia de contacto y destreza en el emblemático ‘Box Rojo’, se transformó rápidamente en un escenario de reclamos, dolor físico y un choque entre los equipos Gamma y Neos.

Un choque inesperado en el Box Rojo

La dinámica de la prueba era clara: los participantes debían correr y disputar la posesión de un balón para encestarlo en la estructura del rival. Sin embargo, la intensidad subió de tono cuando Kevyn, uno de los competidores más fuertes de Gamma, y Rata, integrante de Neos, se enredaron en una jugada dividida. El resultado fue una caída estrepitosa que dejó a Kevyn tendido en el suelo con evidentes muestras de dolor en uno de sus pies.

La gravedad del momento fue tal que el propio Rata tomó una decisión poco habitual en la historia del reality: pedir la interrupción del juego. “Le pedí al juez que parara el juego”, confirmó el participante de Neos una vez terminada la prueba, demostrando su preocupación inmediata por la integridad de su compañero.

A pesar de la aparatosa caída, el espíritu competitivo de Kevyn se impuso. Mientras los paramédicos y sus compañeros observaban con cautela, el deportista de Gamma aseguró estar en condiciones de continuar: “Estoy bien, puedo agarrar el balón”, sostuvo firmemente.

No obstante, las cámaras del programa captaron una realidad distinta. En los minutos posteriores a la reanudación, se notó una evidente molestia en su caminar, lo que encendió las alarmas sobre una posible lesión que podría comprometer su permanencia en la competencia.

Gamma arremete: “¿Juego brusco o accidente?”

La rápida reanudación de la jugada y la naturaleza del contacto no cayeron nada bien en el equipo naranja. Zambrano, capitán de Gamma, no ocultó su indignación y lanzó duras críticas contra la actitud de su rival. Para el líder del equipo, la intensidad de Rata cruzó la línea de lo permitido.

“Me pareció un juego brusco lo que hizo Rata, no hay excusa para lastimar a un compañero”, sentenció Zambrano en medio del debate interno de su equipo, cuestionando los límites de la competitividad en las pruebas de contacto físico.

La defensa de Neos y la polémica frase de Isa

Desde la casa Neos, la percepción fue radicalmente opuesta. Rata insistió en que su intención nunca fue antideportiva: “Nunca quise lastimar a mi compañero”, aseguró, añadiendo que consultó repetidamente por el estado de Kevyn durante el incidente.

La polémica sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Isa, quien ahora viste los colores de Neos. La participante, conocida por su carácter directo, defendió a su compañero y lanzó un dardo hacia quienes se quejaban del contacto: “El que se tome una prueba de contacto personal es una hueva”, afirmó, evidenciando que, para ella, los golpes son parte inherente del ADN del Desafío.

Este episodio no solo ha dejado a Kevyn bajo observación médica, sino que ha reabierto el debate sobre el manejo de los límites y el juego limpio en un reality donde la presión por ganar aumenta cada día. ¿Se tomarán medidas disciplinarias o se considerará un simple “gajes del oficio”? La tensión entre Gamma y Neos parece estar apenas comenzando.