Desconcierto en el ‘Desafío Siglo XXI’ por radical consecuencia para Omega: “Traigan sus maletas”

Andrea Serna se mostró preocupada por el equipo que no logró cumplir con su castigo.

Redacción Gente
12 de agosto de 2025, 2:30 a. m.
Integrante del equipo Omega angustió con fuerte caída en medio de una de las pruebas.
Omega no cumplió el reto de cortar madera. | Foto: Canal Caracol - Desafío XXI

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI se llevó a cabo uno de los momentos más tensionantes que han tenido que enfrentar los participantes del reality deportivo del Canal Caracol.

Tras no haber cumplido el reto de cortar varios troncos de leña, Omega se enfrentó a un castigo nunca antes visto, el cual dejó molestos a los competidores y con la boca abierta a los amantes de la producción.

Equipos: Omega - Gamma - Alpha.
Equipos: Omega - Gamma - Alpha. | Foto: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI / Montaje: Semana

Antes de revelar las sanciones de las que serían víctimas, Andrea Serna conversó con los integrantes de Omega, quienes explicaron lo difícil y exigente que fue la prueba.

“Nos organizamos los hombres con troncos grandes, las mujeres a pulir. Nos tomamos de descanso como 10 minutos, de pronto iba yo, iba Andrey a descansar un momento y nos relevábamos, pero no tomamos descansos largos”, dijo Potro.

Contexto: ‘Desafío Siglo XXI’: Así reaccionó el ‘casi algo’ de Valentina tras ver la relación que tiene con Lucho: “Espero me dé la cara”

Por otro lado, la presentadora le preguntó a Katiuska por la razón por la que no cumplieron con el reto, pese a haberse esforzado al máximo y estar pendientes de los tiempos.

“Al principio estábamos muy motivados, eran cuatro hombres dándole a las hachas con los troncos grandes. Con cada uno se demoraban muchísimo. Hicimos todo lo que pudimos, nos esforzamos, de verdad que no sé”, aseguró la joven que se dedica al levantamiento de pesas.

Andrea Serna fue blanco de comentarios por reacción que tuvo en El Desafío Siglo XXI
Andrea Serna dio fuerte noticia para el equipo Omega en el 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Caracol Televisión

Este fue la sanción que se le impuso a Omega tras no cumplir con el reto de castigo

Tal y como lo mencionó Andrea Serna, esta prueba se ha realizado en varias de las temporadas de la producción y solo en una oportunidad, además de la actual versión, los participantes no lograron el objetivo, lo que traería consigo fuertes consecuencias para los integrantes del equipo Omega.

“Omega, el caso es que no se cumplió, y cuando un castigo no se cumple, eso trae consecuencias lógicamente, para todo el equipo. Los espero a todos en el box negro. Omega, traigan sus maletas”, dijo la presentadora frente a las cámaras, asustando a los participantes.

Contexto: Desafío Siglo XXI: Andrea Serna hizo polémica pregunta y generó tensión en el equipo Alpha

Además, mencionó el castigo que resultó más doloroso para Omega, pues todo el esfuerzo realizado a lo largo de la competencia para construir su patrimonio, se vio perjudicado por el reciente resultado.

“Tendrán que entregar todo el dinero que tienen. En el próximo desafío de ‘Sentencia, premio y castigo’ ganen o pierdan, ustedes tendrán que cumplir con el castigo. Si ganan esa prueba pueden elegir el castigo, pero sí o sí, ustedes lo van a cumplir y una vez termine este ‘desafío a muerte’, ustedes van a ir directo a playa baja”.

