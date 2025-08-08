En el capítulo del 8 de agosto, los participantes del Desafío Siglo XXI tuvieron que realizar una prueba por equipos atados por una cadena, en la que tenían que intentar pasar los obstáculos lo más rápido posible para obtener el menor tiempo y poder ganar.

Para saber el orden de los equipos, un integrante sacó una paleta con el número correspondiente para hacer el reto de sentencia de premio y castigo. El primer grupo fue el rosado, Omega, luego Gamma y, por último, Alpha.

Al finalizar los de naranja, una de las mujeres hizo un comentario que disgustó a su compañero Gio: “Hay que aprender a ser pacientes entre equipo porque si uno grita, el otro se irrita y desespera. Hay que bajarle un poco a la neura”.

“Yo pienso que si hay que darle neura para que saque ese ‘ponch’”, respondió el exmilitar, demostrando su inconformidad y afirmando que solo había dicho “vamos”. Sin embargo, Mencho dijo que no debía ser así porque a veces se pasaba y “quería arrasar a todos”.

Gio se enojó y decidió agacharse para no seguir peleando, pero al escuchar a su compañera decir que sentía admiración por Cris, el modelo volvió a intervenir y la interrumpió: “Admiración para todos, para todos ya, todo bien”.

En ese momento también habló Rosa: “Grosso modo, niños, los felicito, fue un gran tiempo”, y Gio añadió: “Yo aquí fui el malo del paseo, yo el malo del paseo en este equipo. Todo bien”; un cruce de palabras que generó un momento tenso entre él y los demás integrantes.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y comentaron su desacuerdo con Mencho, pues al ser una prueba donde necesitaban hacer el menor tiempo posible era importante la agilidad: “Es una prueba contra reloj, no de paciencia y calma”, escribió un seguidor.

El equipo Gamma no logró llevarse el premio, se notaba la actitud de molestia entre los jugadores y la presentadora Andrea Serna sorprendió al decir que rompieron récord como el equipo más lento en la historia de la ciudadela.