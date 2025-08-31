Suscribirse

GENTE

Participante casada del ‘Desafío Siglo XXI’ dice que no se cierra a la posibilidad de conocer a alguien: “El tiempo dirá”

Una de las deportistas le confesó a su compañero un secreto que nadie sabía.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

31 de agosto de 2025, 12:50 p. m.
Equipos: Omega - Gamma - Alpha.
Equipos Omega, Gamma y Alpha del Desafío del Siglo XXI. | Foto: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI / Montaje: Semana

El Desafío Siglo XXI ha estado lleno de sorpresas y no solo por las pruebas a las que los participantes se han tenido que enfrentar, pues han salido a la luz inesperadas confesiones que nadie sabía.

En este caso, después de un reto de tierra, Katiuska y Camilo, integrantes del equipo Omega, se encontraban hablando sobre la pareja de la joven en uno de los sofás de las casas, cuando el barranquillero le preguntó qué haría si le insinuarán proponerle matrimonio.

Contexto: Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecen en videos musicales de reconocidos artistas

Yo estoy casada”, respondió la deportista, sorprendiendo a su compañero que desconocía la noticia, ambos se rieron y le confesó que eso sucedió el 13 de enero del 2024 de una manera inesperada.

“Me fue a buscar después del trabajo. O sea, en su hora de almuerzo y yo acababa de salir del trabajo con uniforme [...] y fuimos y nos casamos”, agregó, dando a conocer que era secreto, porque ni la familia sabía, pero que al ver el capítulo se enterarían.

Además, quiere hacer una ceremonia simbólica en la playa, porque es su lugar favorito y Camilo buscando confirmar le respondió que entonces al salir ya habría celebración, pero entre risas Katiuska dijo: “Esperemos si cuando salga me están esperando o no”.

Sin embargo, esa revelación no fue lo único que asombró a los televidentes y fanáticos, pues en un video publicado en el perfil de los canales oficiales, la barranquillera dio detalles y confesó algo que pocos esperaban.

Contexto: ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

Pero tengo una relación complicada. Hace 8 o 9 años con mi pareja actual, tuvimos muchos ‘break’, pero nada, aparte de mi pareja, ha sido mi mejor amigo durante mucho tiempo. Entonces ahí estamos, tengo una relación y estoy feliz en este momento”, comentó la participante del grupo rosado.

Katiuska mencionó que vive sola, pero hay días en los que él se queda a dormir con ella, hace parte de su hogar, la mamá y la familia, incluso saben las complicaciones por las que ambos han pasado.

Por otro lado, la deportista indicó que se encuentra enfocada en la competencia, porque quiere ganar, hace parte de su sueño y de demostrar que las mujeres también son “guerreras”, pero que no podría decir que está en busca de una relación.

“Si uno dice que esta agua no beberé, es la primera agua que va a tomar. Sin embargo, pues no me cierro a nada. No voy pensando en eso, pero ya el tiempo dirá que va pasando”, expresó Katiuska, generando más dudas que preguntas y poniendo en consideración lo que realmente pasa con su pareja.

