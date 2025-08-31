El Desafío Siglo XXI ha estado lleno de sorpresas y no solo por las pruebas a las que los participantes se han tenido que enfrentar, pues han salido a la luz inesperadas confesiones que nadie sabía.

En este caso, después de un reto de tierra, Katiuska y Camilo, integrantes del equipo Omega, se encontraban hablando sobre la pareja de la joven en uno de los sofás de las casas, cuando el barranquillero le preguntó qué haría si le insinuarán proponerle matrimonio.

“Yo estoy casada”, respondió la deportista, sorprendiendo a su compañero que desconocía la noticia, ambos se rieron y le confesó que eso sucedió el 13 de enero del 2024 de una manera inesperada.

“Me fue a buscar después del trabajo. O sea, en su hora de almuerzo y yo acababa de salir del trabajo con uniforme [...] y fuimos y nos casamos”, agregó, dando a conocer que era secreto, porque ni la familia sabía, pero que al ver el capítulo se enterarían.

Además, quiere hacer una ceremonia simbólica en la playa, porque es su lugar favorito y Camilo buscando confirmar le respondió que entonces al salir ya habría celebración, pero entre risas Katiuska dijo: “Esperemos si cuando salga me están esperando o no”.

Sin embargo, esa revelación no fue lo único que asombró a los televidentes y fanáticos, pues en un video publicado en el perfil de los canales oficiales, la barranquillera dio detalles y confesó algo que pocos esperaban.

“Pero tengo una relación complicada. Hace 8 o 9 años con mi pareja actual, tuvimos muchos ‘break’, pero nada, aparte de mi pareja, ha sido mi mejor amigo durante mucho tiempo. Entonces ahí estamos, tengo una relación y estoy feliz en este momento”, comentó la participante del grupo rosado.

Katiuska mencionó que vive sola, pero hay días en los que él se queda a dormir con ella, hace parte de su hogar, la mamá y la familia, incluso saben las complicaciones por las que ambos han pasado.

Por otro lado, la deportista indicó que se encuentra enfocada en la competencia, porque quiere ganar, hace parte de su sueño y de demostrar que las mujeres también son “guerreras”, pero que no podría decir que está en busca de una relación.