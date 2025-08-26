Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecen en videos musicales de reconocidos artistas

En esta temporada del reality show colombiano, Desafío Siglo XXI, dos de las 32 participantes que quedaron seleccionadas para demostrar sus habilidades físicas y mentales en las exigentes pruebas, fueron las mellizas Tina y Dani Zuluaga.

Las manizaleñas fueron de las jugadoras que más llamaron la atención de los televidentes y seguidores del programa, no solo por su desempeño y belleza, sino por su fuerte vínculo familiar.

Además, Dani y Tina también fueron las protagonistas de una de las primeras peleas que se presentaron en el programa, tuvieron un desacuerdo que las llevo a un cruce de palabras: “Tiene que tener madurez, yo no tengo que estar de acuerdo. Cada uno tiene su decisión”.

En ese momento las jóvenes hacían parte del equipo Beta, pero después de un tiempo tuvieron que enfrentarse a una prueba de eliminación, en la que Dani no logró salvarse y salió del juego, dejando “sola” a su hermana.

Después de la salida de la deportista, las mellizas no han dejado de estar en el foco de la atención pública, pues a los pocos días en un video subido por la página oficial revelaron que tuvieron el mismo novio.

En la publicación, estaban hablando sobre las curiosidades de Dani y Tina, cuando una de ellas confesó: “Una vez yo tuve un novio con el que dure una semana y ella cuatro años”, añadiendo que fue uno de los desafíos más difíciles de su vida.

Sin embargo, recientemente se reveló que las mellizas tuvieron una faceta que pocos conocían, ya habían aparecido en cámaras y se desempeñaron como actrices.

¿En qué videos aparecen las mellizas?

En el video musical de Intensos de Manuel Medrano y Duplat, las protagonistas son Daniela y Valentina Zuluaga, quienes aparecen en diferentes tomas, en las que se observan en compañía de los cantantes y juntas en una bañera.

Por otro lado, también se destacaron por su papel en Detente, una canción del caleño Mike Bahía y el compositor venezolano Danny Ocean, un video que cuenta con más de 140 millones de visualizaciones, lanzada en el 2020 y con gran aceptación por parte de los fanáticos de los artistas.