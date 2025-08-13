Katiuska, del Desafío Siglo XXI, le cantó la tabla a sus compañeras e inició fuerte pleito: “No eres persona”

Omega, Alpha y Gamma se enfrentaron nuevamente este miércoles, 13 de agosto, en una prueba de ‘desafío sentencia y servicios’ en la que los ganadores, tendrían el privilegio de pasar las próximas noches en una de las casas más lujosas de la producción.

Tras varios minutos de intentar resolver el complicado circuito, en el que, los concursantes se vieron afectados a nivel físico; Alpha ocupó el primer lugar, Gamma el segundo, y nuevamente, Omega perdió la prueba, quedándose sin comida en playa baja.

Omega perdió la prueba del ‘desafío sentencia y servicios’. | Foto: Canal Caracol - Desafío XXI

Esto desató la furia de Katiuska, quien hasta hace pocos días fue la capitana, pues se fue en contra de dos de sus compañeras. La mujer compartió su punto de vista y afirmó que Sathya y María C no estarían dando su 100 % y habrían sido las culpables de no cumplir con el reciente objetivo.

“Todo el mundo tiene que meterle huevos aquí, porque esto es para el más berraco, en las pruebas uno tiene que salir a competir, así sea llorando, así sea sangrando (...) Una cosa es fallar en una prueba, uno no va a juzgar a nadie por fallar en una prueba porque a todo el mundo le ha pasado (...) Todos los equipos piensan que no la das y nosotros lo que hemos hecho ha sido motivarte, y aunque has rendido más, no te alcanza”, le dijo a Sathya después de haber regreso a su lugar de descanso.

En su defensa, la joven, que fue sentenciada tras los resultados, manifestó que debido al desgaste físico ‘los brazos no le daban’, palabras que no tuvieron validez para Katiuska.

“No es que no la estén dando toda, es que a veces no es suficiente. Lo que dijo Katiuska es verdad, hay que darla más porque siempre es lo mismo, si no nos quedamos por Andrey, ahora nos quedamos por alguna de ustedes dos y eso hay que cambiarlo”, dijo otros de los integrantes de Omega y dejó en claro que está de acuerdo en que a sus compañeras les falta preparación y enfoque en medio de las pruebas.

Finalmente, Katiuska argumentó que Sathya y María C deberían tener una mejor actitud y reveló que fue seleccionada por los Alpha para visitarlos en la suite de Ditú.

“Le vale pasar por encima del que sea, ver a que sea muriéndose porque yo vi a María C cuando se le enredó el pie y yo no quería seguir porque la vi en una situación paila”, dijo Sathya en medio de lágrimas.