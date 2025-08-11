Desafío Siglo XXI: este es el nuevo eliminado de la competencia, el llanto fue protagonista

En la noche del lunes, 11 de agosto, Camilo, Andrey y Potro, integrantes del equipo Omega, se enfrentaron a un desafío a muerte. En esta ocasión, los participantes tuvieron que atravesar un extenso circuito, el cual los retaba a poner a prueba su agilidad, velocidad y fuerza.

Como era de esperarse, el resto de competidores del Desafío Siglo XXI, estuvieron apoyando a sus favoritos y mostrándose atentos a cada una de las dificultades que se presentaron a lo largo del juego.

Fue en medio del camino empedrado, en el que tenían que pasar por encima de varios troncos que, Andrey tropezó y se dio un fuerte golpe contra el suelo, perdiendo impulso contra sus oponentes.

Pese a que intentó recuperarse y alcanzar a sus tres compañeros, esta desventaja le pasó factura y lo dejó último en la prueba, siendo esta su última dinámica dentro de la producción, pues el resultado lo dejó por fuera de la competencia deportiva.

“Lo queremos mucho, siempre va a ser un Omega original. Tiene unos amigos en Barranquilla que lo están esperando. Puede contar con nosotros para lo que quiera, hablo por todos”, dijo uno de sus compañeros al momento de la despedida.

Por otro lado, Daisy, una de las compañeras con quien tuvo mayor conexión y quien debido a las reglas del juego terminó haciendo parte de los Alpha, no contuvo las lágrimas y expresó la tristeza que sintió a tener que despedirse de su amigo y colega.

“Para mí fue triste verlos competir solo a ellos, porque ni siquiera sabía a quién apoyar. Se me arruga el corazoncito porque se va uno de ellos, pero sé que vienen muchas oportunidades para Andrey, él sabe que lo quiero mucho. Espero que esto sea un empujoncito para que pueda seguir adelante”, dijo la joven.

Antes de abandonar para siempre la producción, Andrey se sinceró y expresó su sentir ante el difícil momento, pues tenía todas las ganas e intenciones de continuar en el juego.

“Quiero agradecerle a Dios porque el tiempo de Él es perfecto, entonces no podemos lamentarnos por lo que ya fue, sino concentrarnos en el presente y en el futuro. Quiero felicitar a mi equipo porque todos son grandes competidores. Quiero agradecerle a todas las niñas y a todos los niños por las risas y porque siempre estuvimos en todas”, mencionó en medio de la inevitable tristeza.

Finalmente, le dio algunos consejos a sus compañeros y los impulsó a dar lo mejor de sí mismos en lo que resta del reality.