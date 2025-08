Andrea Serna expuso medida de seguridad que evita accidentes en el ‘Desafío’ y reveló la mujer que prueba las pistas antes de competir

Andrea Serna se destapó sobre 'El Desafío’

“Me ha costado ganarme un espacio como conductora del formato. Al principio, ustedes no saben lo que fue y lo que me decían y los entiendo porque si hasta a mí me pasaba” , confesó con honestidad.

View this post on Instagram

“Yo me veía y decía: ‘Todavía hay algo que no me cuadra’. Pero claro, tantos años presentando de vestido largo, cercana con los participantes y aquí (tengo que ser) ruda, estricta, guerrera, pues cuesta, pero me gusta”, aseguró.