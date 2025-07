Andrea Serna se destapó sobre participantes del ‘Desafío’ y dejó en evidencia cómo es su relación: “La mente aquí te rescata”

“ Todo lo que les pasa lo vivo en silencio, porque cuando los veo en persona me tienen muchísimo respeto y lo valoro cantidades. Pero yo por dentro soy: ‘Ay, Dios mío, lo que les está pasando’. Tenemos eso, cuando ya nos vemos después, siempre es con mucho cariño y cercanía que no se dio mientras grabábamos ”, agregó, afirmando que los participantes siempre conservaban sus lugares en medio del formato.

“A mí Valkyria me marcó. por la calidad de jugadora en muchos aspectos, no solamente las pistas, donde era una atleta tremenda, sino como vivía el tema de de ser una atleta integral, cómo era en la casa, todo era con mucha coherencia. Entonces, Valkyria, de todos mis afectos”, aseguró.

“A uno el cuerpo muchas veces le dice: ‘Ay, qué cansancio’, porque nosotros grabamos sin parar, no es que el sábado nos vamos para la casa (...) Es la mente la que te dice: ‘No, hermana, es que la que aceptó el reto de ser la conductora del Desafío no fue la señora que va pasando por la esquina, fue usted. Así que se me para esa cama que nos vamos a entrenar a las 5:15 de la mañana’”, agregó.