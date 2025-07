Participante del Desafío XXI tomó radical decisión y renunció al programa; dejó fríos a sus compañeros

El pasado miércoles, 2 de julio, se llevó a cabo el estreno del Desafío XXI, una nueva temporada del reconocido programa de destreza física del Canal Caracol, en el que varios deportistas se enfocan en cumplir los retos de la producción para avanzar a lo largo de las semanas y obtener jugosos premios económicos.

Pese a que muchos sueñan con estar en el programa, muy pocos tienen la oportunidad de ingresar y darse a conocer.

Una de las participantes de la versión 2025 abandonó el juego. | Foto: Caracol Televisión

No obstante, no todos logran soportar el ritmo y las exigencias de las pruebas. En el caso de la versión del año 2025, Claudia Díaz confesó frente a las cámaras que tomó la decisión de salir del juego.

“Esta llamada es para tocar un tema serio y preocupante. Claudia, en la casa Beta, ha decidido renunciar”, dijo Andrea Serna en medio de una corta reunión a la que fueron citados los integrantes del equipo.

“Me pegó muy duro el primer ciclo, que fue el más largo, no comer, me desestabilizó completamente y dije ‘me voy, no puedo con esto’. En ese momento, mis compañeros me ayudaron, me apoyaron, me dijeron: ‘dale, vamos, tú puedes, inténtalo’”, dijo la joven en medio de la tristeza.

Mencionó además que, a partir de esa eventualidad, se centró nuevamente en el juego y se esmeró por cumplir con cada uno de los retos que se presentan en la competencia. No obstante, no logró sentirse cómoda con la situación y después de pensarlo durante varios días, tomó la decisión de regresar a su cotidianidad y dejar la competencia.

“Últimamente, no me he sentido bien, son como motivos muy personales y esa como una voz que me dice que puedo y otra que me dice que no me siento bien. Esto no es para cualquiera, de verdad que, admiro a todos los que estamos acá porque es muy duro, y pues nada, Andrea, es mi decisión”.

Posteriormente, el Canal Caracol publicó un video en sus redes sociales en el que, Claudia expuso las razones por las que abandonó la competencia.

“Decido irme y renunciar. Esto me ayudó a valorar más las cosas a las que uno no le pone cuidado. Yo tengo una cama, tengo comida, tengo a mi familia cerca y es como que aquí aprendí eso. Me voy con una enseñanza muy grande. A veces se nos dan las cosas, otras no, no fui eliminada, yo tomé la decisión de salir de El Desafío, anoche lo pensé y dije, no le voy a contar a nadie, lo voy a guardar para mí”.

Finalmente, le agradeció a los integrantes de su equipo por el apoyo recibido y por la paciencia que le tuvieron en los momentos difíciles.