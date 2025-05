Andrea Serna

“¿Qué te ayudó a disminuir la cicatriz de la operación de la tiroides? Me interesa la info", preguntó una de las seguidoras.

“Mi cicatriz no es invisible, mírala, ahí la tengo, pero sí logré suavizarla un poco, ¿Cómo? Cubriéndola del sol. El primer año siempre la tuve tapada con microporo, después del año con full protección solar, literalmente me hacía una rayita de bloqueador sobre ella [...] Los masajes también son clave, incomoda al principio, pero hacen la diferencia, es como si adelgazaran la cicatriz, en la cesárea también me hice full, por ejemplo”, dijo la presentadora.