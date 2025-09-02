Andrea Serna destapó la razón por la que ‘se escapó’ del ‘Desafío Siglo XXI’

Desde hace varios años, Andrea Serna asumió el reto de ser la host del Desafío, y desde ese momento, se ha ganado el cariño de los amantes de la producción deportiva del Canal Caracol, que busca premiar a los participantes más comprometidos con su preparación física y estratégica en un juego en el que brillan por su destreza.

En cada una de las temporadas en las que ha estado presente, ha cautivado por su sencillez y naturalidad a la hora de presentar, pues su forma de ser genera conexión con los participantes y dinamiza la producción, generando así un ambiente tranquilo y relajado después de los fuertes enfrentamientos.

Canal Caracol | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @desafiocaracol

Además de brillar en las pantallas del Canal Caracol, la presentadora suele compartir algunos detalles de su vida personal por medio de su cuenta de Instagram, en donde suma más de 3.9 millones de seguidores, dejando ver algunas de sus rutinas como profesional, madre y empresaria.

Fue por medio de una de sus recientes historias que, la mujer de 48 años reveló uno de los tratamientos a los que se sometió en los últimos días.

“Sueroterapia. Hoy enfocada en aumento de energía”, escribió en una fotografía en la que se observa el procedimiento.

Además, aprovechó para generar conversación alrededor de la temática para preguntarle a sus fanáticos, si se identifican con algunos de sus pensamientos.

“¿Les ha pasado que después de semana de full trabajo, decisiones, estrés, quedamos como ‘drenadas’? Bueno, esto es algo que utilizo como una ayudita. Ah, y de paso, seguir fortaleciendo el sistema inmune", escribió.

La presentadora reveló la razón por la que tuvo una corta escapada de su trabajo. | Foto: Instagram @andreasernafotos

El mayor reto de Andrea Serna en el ‘Desafío Siglo XXI’

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Andrea Serna, la actual presentadora del Desafío Siglo XXI, habló de la inseguridad que sintió al aceptar hacer parte de este formato, pues al haber participado en otro tipo de proyectos tuvo miedo de no cumplir con las expectativas de los televidentes.

“Me ha costado ganarme un espacio como conductora del formato. Al principio, ustedes no saben lo que fue y lo que me decían y los entiendo porque si hasta a mí me pasaba”, dijo a sus seguidores.