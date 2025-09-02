Desafío Siglo XXI: María C reveló haber sido víctima de brujería, destapó la identidad de su atacante

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Gamma, Alpha y Omega se enfrentaron a un nuevo de reto en el que se pusieron en juego las comodidades, además de la alimentación de los próximos días.

Debido a las fuertes dificultades que se presentaron, los integrantes de los tres equipos terminaron con un gran cansancio. Sin embargo, Alpha se llevó el triunfo y Omega ocupó el tercer lugar.

Como resultado, los rosados tuvieron que pasar la noche a la intemperie y ante la dificultad para poder dormir debido a que no contaban con un lugar cómodo para su reposo, tomaron la decisión de destaparse con respecto a sus vidas personales y sacar a la luz algunos detalles y situaciones que los han marcado.

Una de las historias que más llamaron la atención fue la de María C, pues confesó que hace unos años fue víctima de brujería en manos de una exsuegra, con quien tuvo una relación conflictiva y poco amable.

“Yo tenía una relación que era muy tóxica, fue mi primera relación formal. Duré casi cinco años y entonces fue la transición del colegio a la universidad, pero el man ya era profesional, a mí me gustaban mayores, entonces cuando yo me fui a la universidad el man era perro”, dijo frente a las cámaras del reality del Canal Caracol, ante de ser eliminada.

En medio de su falta de experiencia en las relaciones amorosas, de manera constante cedía ante las peticiones de su pareja, perdonando infidelidades y comportamientos de violencia.

Esto y su deseo de ir a la universidad le permitieron hacer una pausa a la relación. Sin embargo, después de algunos meses, el hombre la convenció de volver, pero después de conocer a su suegra, los problemas con su pareja crecieron y su vínculo se tornó insostenible.

“Fue la peor decisión que tomé en mi vida, esa señora me odiaba sin conocerme. Prácticamente, lo que el man ganara era para la mamá y para todo en la casa, entonces la señora sentía que como yo había llegado ahora todo el man se lo iba a gastar en mí”.

Confesó que llegó a recibir muy malos tratos por parte de su suegra y en medio de una gran incertidumbre por conocer la percepción de la mujer sobre su presencia en la vida de su hijo, tomó su celular y escribió su nombre en la casilla de búsquedas de WhatsApp.