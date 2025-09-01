Suscribirse

Desafío Siglo XXI: polémica propuesta terminó en llanto desenfrenado; participantes de Alpha tuvieron fuerte encontrón

El capitán anunció que espera ser el próximo eliminado.

2 de septiembre de 2025, 4:03 a. m.
Integrantes de 'Alpha' tuvieron fuerte encontrón en el 'Desafío Siglo XXI'.
En la noche del lunes, 1 de septiembre, Alpha, Gamma y Omega se enfrentaron a una nueva prueba de Sentencia, premio y castigo en el box rojo. Esto provocó que Valentina, una de las integrantes más populares del equipo morado compartiera su frustración al llevar a cabo estrategias similares en cada uno de sus enfrentamientos y provocó malestar en su grupo.

Al ser los ganadores del juego, la joven deportista propuso dejar de atacar a los integrante de Gamma y, por el contrario, darle un giro de 180 grados a la competencia, poniendo a los naranjas en peligro de perder a uno de sus integrantes.

“Yo quiero que me escuchen para ver si le mandamos el chaleco a Gamma, yo lo llevo, pero que todos estén de acuerdo. De igual manera, qué tal que en el camino se me choquen los cables y diga ‘no, para Omega’“, dijo frente a las cámaras de la producción del Canal Caracol.

Pese a que pensó que podría haberse puesto de acuerdo con sus amigos y compañeros, la verdad es que no tomaron su idea de forma positiva, por lo que no se quedaron callados y se fueron en su contra, pues no entendieron como esto podría llegar a beneficiar al equipo en general.

Agregó: “Yo siento que en algún momento ellos también se van a voltear y el juego también se va a ver así, es el último chaleco”. Al observar la actitud que tomaron sus compañeros, Valentina no logró contener las lágrimas y se mostró fuertemente afectada por la situación.

Como resultado, Leo, el capitán del equipo compartió la decisión final y manifestó que, pese a que Valentina intentó convencerlos de lo contrario, la estrategia se ejecutaría como ya estaba planeada, es decir, seguirán persiguiendo a Omega y buscando su caída.

“En este momento voy a tomar mi rol de capitán y ya dije, el castigo y el chaleco van para Omega y ya. Si nadie lo quiere llevar, yo lo llevo y ya”, dijo a sus compañeros.

Sin embargo, le pidió perdón a los participantes por la reacción que tuvo y dejó en claro que, debido a todos los inconvenientes que se han venido presentando, espera salir muy pronto de la competencia.

“Nos dejamos llevar y de una u otra manera, quiero ir a pedirle disculpas a todos. Cuando hablé duro lo hice para todos los que sentía que me estaban atacando (...) El próximo chaleco que llegue me lo voy a poner y me voy a ir para mi casa y ya. No lo voy a discutir”.

En respuesta a lo ocurrido, los fanáticos del programa se manifestaron por medio de las sección de los comentarios y, en su mayoría, no ocultaron sus disgusto por el comportamiento de Valentina:

“Ojalá salga rápido Valentina”; “Valentina siendo obvia en todo, ni para actuar sirve”; “Yo no entiendo, si Valentina era la elegida, ¿por qué no se puso el chaleco si de igual forma lo iba a tener. Me pareció muy egoísta"; “Ay, Valentina jajaja, qué mala jugada” y “Si todos están en desacuerdo, es por algo, no puede estar llorando porque le dicen que no”; son algunas de las palabras que se leen.

