Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ quedó atrapado en medio de reciente prueba; no ocultó la frustración

En medio de la prueba realizada en la noche del jueves, 28 de agosto, en el Desafío Siglo XXI, los integrantes de Alpha, Omega y Gamma se enfrentaron una nueva prueba de sentencia y servicios, en la que el ganador tendría acceso a algunos beneficios.

Antes de iniciar, Andrea Serna dio las instrucciones y dejó saber que el equipo ganador del primer punto tendría la oportunidad de quedarse con la suite de Ditu.

Canal Caracol | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @desafiocaracol

En la prueba por relevos, cada competidor partió subiendo una rampa. Luego saltó a la piscina y atravesó por debajo de dos tubos. Al salir, tuvo que abrirse paso por un estrecho túnel de madera, para después lanzarse a otra piscina y subir por una escalera hasta el segundo nivel, donde recogió un balón.

Luego de esto, bajó por el tobogán, cruzó nuevamente el túnel y, en medio de la piscina, encontró una cesta vertical colgada en la que debía encestar el balón antes de regresar a la línea final para entregar el relevo. El primer equipo en encestar cuatro balones y completar el recorrido sería el ganador.

No obstante, en medio de la adrenalina por cumplir con cada uno de los pasos del circuito, Leo, capital del team Alpha, tuvo un problema que les generó desventaja, pues quedó atrapado en uno de los túneles, debido a su contextura, ya que era muy limitado el espacio que tenía para moverse dentro del mismo.

Pese a que llevaba la delantera y tenía un buen tiempo en el desarrollo del juego, esta dificultad en el box azul, le costó la derrota de su equipo, lo que resultó generando un fuerte estrés en el joven que a duras penas podía moverse, pese al esfuerzo que estaba poniendo.

Sin embargo, con el paso de los minutos y luego de poner a prueba su fuerza quedó al otro lado del túnel. No obstante, ocupó el tercer lugar, ya que Gamma ingresó en un primer momento y posteriormente, Omega hizo su llegada a la meta.

Gero, uno de sus compañeros, fue el encargado de intervenir en la situación y darle apoyo a Leo, dándole a entender que se trataba de un juego y en este caso, la situación se les salió de las manos.