Gente

Desafío Siglo XXI: Rosa no ocultó disgusto y explotó contra Rata; no se guardó nada

El desacuerdo entre los integrantes de ‘Gamma’ trascendió y generó comentarios en las redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 3:52 a. m.
Integrante de Omega en el Desafió Siglo XXI.
Integrante de 'Gamma' en el Desafío Siglo XXI. | Foto: Canal Caracol / Montaje: Semana

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Gamma tuvieron una fuerte discusión frente a las cámaras del Canal Caracol, pues no lograron ponerse de acuerdo con respecto a los castigos que le han dado a sus contrincantes.

En este caso, los protagonistas fueron Rosa y Rata, pues la joven se mostró en contra de las decisiones de su compañero.

“Van un sinnúmero de cosas que se acumulan, como por ejemplo, que Rata quería darles noche de intemperie, porque es que él está pensando en el bienestar de Omega, pero cuando nos toque a nosotros, nadie nos va a considerar, nadie. Lo digo porque ya nos pasó, nos enchalecaron a todos, aguantamos hambre y nos dieron un castigo, recuérdalo. En juego hay que saber jugar”.

En medio del enojo le dejó saber a sus compañeros que era importante tener una estrategia clave, pues el objetivo era eliminar a los participantes de los otros equipos con el fin de poder avanzar en la competencia y que alguno logre convertirse en el ganador de los 500 millones de pesos.

Contexto: ‘Desafío Siglo XXI’: un equipo exige cambio de capitán y estas son las razones de los integrantes

Por otro lado, Rata intentó darle una respuesta a su compañera. Sin embargo, al ver el alboroto que se estaba generando, se retiró del lugar.

“Si hay que saber jugar, pero hay que saber leer también otras cosas”, le contestó.

Esto aumentó aún más el disgusto de Rosa, quien remató afirmando: “Yo ya dije lo que tenía que decir, de ahí para allá, que se venga lo que se tenga que venir. Soy una mujer que habla bien claro, me tiene mamada”.

Como era de esperarse, los televidentes se pronunciaron con respecto a lo ocurrido y apoyaron a sus favoritos por medio de la sección de los comentarios.

“Amo a Rosa, a ella no le importa que todos se vayan en su contra con tal de decir lo que piensa, es una reina”; “Pero Rosa tiene razón, si ya les ha funcionado la alianza hasta este punto, ¿para qué la vas a destruir?, la idea es que lleguen lo más lejos posible" y “Rosita, mor háblale con cariño a mi niño, por favor. Lloro con él”.

Contexto: ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

¿Cómo quedaron conformados los nuevos equipos en la nueva fase del programa?

Equipo Gamma

Capitán: Rata

Integrantes:

  • Zambrano
  • Yudisa
  • Cris
  • Rosa
  • Gio
  • Mencho
  • Grecia

Equipo Alpha

Capitán: Eleazar

Integrantes:

  • Leo
  • Manuela
  • Lucho
  • Deisy
  • Gero
  • Tina
  • Valentina

Omega

Capitán: Potro

Integrantes:

  • Juan
  • Katiuska
  • Camilo
  • Miryan
  • Andrey
  • María C
  • Sathya

