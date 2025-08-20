En la competencia las emociones cada vez son más fuertes y las peleas casi nunca faltan. En este caso, el equipo naranja tuvo un cruce de palabras al momento de escoger quienes irían a la prueba.

“A donde quieran que vaya, lo único que no quiero es que me comiencen hablar, que uno es más fuerte que otro en aire, yo soy muy fuerte en aire y puedo ir a aire, tierra, agua y a lo que sea. No me comiencen a ver como la ficha descartable”, dijo Gio, después de que Rata le preguntará si quería ir a la prueba.

Un momento que generó tensión en el grupo, pues sus compañeros, cuando se estaban alistando para ir a competir, afirmaron que lo dijo como si estuviera “sentido” y no era la actitud que debía tomar; era solo hablar y explicar si quería ir.

Por otro lado, en el momento en el que se encontraba en la pista y el capitán del equipo morado, Eleazar, se cae intentando pasar uno de los obstáculos, generó inconformidad en los demás integrantes, quienes consideran que no ha hecho un buen trabajo.

“Ya van tres veces que se cae. Ese hombre no vuelve a aire”, dijo Deisy, quien se encontraba en la casa junto a Valentina, Lucho, Leo y opinaron que deberían proponer un cambio de líder.

“Lo que usted tiene que hacer es decirle delante de todos es: Eleazar, creo que a mi opinión personal estaría mucho que Leo tome la capitanía”, le aconsejó Valentina a su compañera, a lo que la joven respondió que si los cuatro que se estaban la apoyaban, sería más fácil hacerlo.

Al llegar a la casa, le preguntaron a Eleazar sobre su rendimiento y lo que había pasado, pues su desempeño no había sido el mejor y los demás no estaban satisfechos con los resultados.

“Unos obstáculos difíciles de pasar”, contestó el capitán, afirmando que había pensado en que alguno de los dos otros hombres hubiera podido ir, pero que Lucho no se levantó de la mejor actitud y por eso no lo envió.