Juan Pablo Ángel dio su veredicto sobre Jhon Jáder Durán: lo definió con seis adjetivos

Jhon Jáder Durán está haciendo argumentos para volver a ser convocado a la Selección Colombia. El delantero antioqueño llegó pisando fuerte a Benfica y ya lleva dos goles en partidos oficiales desde su fichaje en condición de préstamo.

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Durán lleva un par de años divagando entre Al-Nassr, Fenerbahce y Zenit, tres equipos en los que no se ha podido consolidar. Benfica es una nueva oportunidad para lograrlo, aunque debe pelear el puesto contra el griego Vangelis Pavlidis.

Mientras tanto, en la Selección Colombia no hay un delantero fijo tras lo visto en el Mundial 2026 y crecen las opciones de volver a ver a Jhon Jáder en los tres amistosos programados para finales de septiembre e inicios de octubre.

Jhon Durán, delantero de Benfica Foto: NurPhoto via AFP

Juan Pablo Ángel opinó sobre Durán

Juan Pablo Ángel, delantero colombiano que triunfó en el exterior, mantiene su confianza puesta en Jhon Jáder Durán y asegura que hay razones para creer en él como pieza clave para el futuro de la Selección Colombia.

“Yo creo que sí. A mí me dio mucho gusto cuando fue a Aston Villa. Unai (Emery) es un técnico que le hubiera ayudado mucho a la carrera de Jhon Jáder, desafortunadamente salió relativamente rápido”, declaró en Win Sports. “Él tiene todas las habilidades y todas las condiciones para convertirse en un delantero de talla mundial”.

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Ángel enumeró las seis cualidades que tiene Jhon Jáder Durán como futbolista:

“Es físico”

“Es rápido”

“Hace goles”

“Es capaz de comandar el ataque sosteniendo la pelota”

“Tiene juego aéreo decente”

“Tiene buena pegada”

En su opinión, Jhon Jáder Durán tiene una edad que le favorece para reencausar su carrera y encontrar esa regularidad que le ha faltado desde que salió del Aston Villa. “Tiene características que a nosotros como Selección nos ayudarían un montón”, dijo.

Ángel considera que “por eso tantos equipos han apostado por él, esperando que él pueda encontrar regularidad durante una temporada, dos o tres. Es un jugador que está joven, que va a ir madurando, va a ir creciendo y ojalá que sea rápido porque sus características, en el fútbol actual, son muy importantes”.

En Colombia tiene rivales por el puesto que también atraviesan buenos momentos en sus clubes, como es el caso de Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba. La duda está sembrada por lo visto en el Mundial 2026, donde a la Tricolor le faltaron goles de sus delanteros y se quedó afuera tras desperdiciar ocasiones claras de anotar en el arco rival.

Jhon Jáder Durán no fue convocado por Néstor Lorenzo, que ahora estaría pensando en hacerle una renovación a la nómina y planificar desde ya lo que será el siguiente ciclo mundialista hacia 2030.