Hijo de Juan Pablo Ángel cayó al suelo en ‘El Desafío XXI’ por complicación en su salud; tuvo atención médica: “Me siento débil”

“La gemela se ofreció a darle aire y de una revivió”; “Con esa velocidad que llegna los paramédicos primero conoce uno a Diomedes”; “Gero porfa no te nos vayas, eres la luz de Beta (literalmente)”; “Se va Gero y adiós Beta”; “Me dolió el alma ver a Gero así”; “Ay no, estaba pálido”; “Ay no, él me da un pesar porque Gero es muy buen copetidor solo que el equipo que le tocó es pésimo, ojalá bajen bandera y Gero quede en un buen equipo”; “Estaba pálido, pobrecito”; “Ay Gero, qué lastima pobre de ti. Le ha tocado duro con ese equopo y el man es bueno en las pruebas”, fueron algunos de los comentarios.

Hubo renuncia en ‘El Desafío Siglo XXI’

“Me pegó muy duro el primer ciclo, que fue el más largo, no comer me desestabilizó completamente y dije ‘Me voy, no puedo con esto’ [...] Últimamente no me he sentido bien, son como motivos muy personales y es como una voz que me dice que puedo y otra que me dice que no me siento bien. Esto no es para cualquiera, de verdad que, admiro a todos los que estmaos acá porque es muy duro, y pues nada, Andrea, es mi decisión”, concluyó la mujer que abandonó el reality.