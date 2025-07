Esta decisión no fue bien vista por algunos de este grupo, detonando una pelea que sacó a relucir diferencias. Eleazar indicó que no lo tuvieron en cuenta para llevar a cabo este veredicto, al igual que como hicieron con Juan. El capitán no dudó en confrontar a Lucho, asegurando que su actitud no era buena y generaba malestar cada vez que se le confrontaba por estos asuntos.