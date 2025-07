Toman radical decisión en el ‘Desafío siglo XXI’ por delicado tema de participante; noticia dejó frío a más de uno

“ Yo tuve un esguince grado tres, el doctor me dijo que tengo un esguince alto y bajo y tuve una ruptura de ligamento, es decir, algo grave. Me dijo que en dos meses me veía y ahí se determinaba si tocaba operar”, afirmó, explicando el daño que tuvo.

“Me mandaron 30 terapias a ver si mejora, o si no, se mira la posibilidad de una operación, pero ese fue el diagnóstico que me dieron”, agregó.

“Ahí se ve que yo intenté mover el pie y yo decía ‘no puedo, me duele mucho’. Después fue el paramédico, me tocó, como que se sentía algo raro y el pie empezó a hincharse y él me dijo ‘no, no puedes seguir en esta competencia’”, comentó.