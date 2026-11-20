A la altura del semáforo de la antigua terminal de transporte, en la vía Bogotá-Tunja, se registró un grave accidente en la noche de este viernes. El Cuerpo de Bomberos de Tunja confirmó el incidente que involucró a una motocicleta y un bus de servicio público.

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Según la unidad de emergencias que acudió al sitio, este accidente dejó como saldo una mujer lesionada que ya fue valorada y trasladada a la Clínica de Los Andes.

Es importante precisar que el caso sigue siendo materia de investigación y, por el momento, las autoridades no han establecido las causas definitivas que ocasionaron el accidente. Sin embargo, el altercado fue de consideración para los transeúntes.

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Los bomberos de la capital boyacense adelantaron labores de aseguramiento de la escena y prevención en la zona, ya que también se encontró un derrame de combustible sobre la vía. Para controlar dicho líquido peligroso, utilizaron material absorbente, con el propósito de reducir riesgos y garantizar condiciones de seguridad en la zona.

El accidente reportado este viernes antecede al inicio de un fin de semana en donde no se proyecta un plan éxodo, por lo que no se prevé una gran afluencia vehicular en las carreteras colombianas; sin embargo, las autoridades advierten precaución en el tránsito.

En uno de los puentes festivos más recientes, se registraron seis accidentes de tránsito tan solo en Cundinamarca. Esto fue para el puente del 31 de octubre, cuando estos hechos desafortunados dejaron por lo menos 10 personas lesionadas y cuatro motociclistas fallecidos.

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Los motociclistas presentan un riesgo mayor en las carreteras y las cifras oficiales muestran que ellos son los que desafortunadamente llevan la peor parte en los accidentes.

Hace un par de semanas, un accidente en la vía Buenaventura-Cali le costó la vida a varias personas y una de ellas fue el motociclista que solamente iba pasando al lado de los dos vehículos que colisionaron.