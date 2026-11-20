Un fuerte terremoto de magnitud 6.7 sacudió a Perú este viernes, 20 de noviembre, y logró sentirse con marcada intensidad en distintas regiones del territorio colombiano, incluida la capital, Bogotá, donde ciudadanos reportaron un prolongado temblor.

El secreto de algunos terremotos que causan tsunamis podría estar en la arcilla de las fallas, según investigación

De acuerdo con el boletín técnico divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) con base en los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento sísmico ocurrió exactamente a las 19:09:17 hora local (00:09:17 UTC del 21 de noviembre).

Videos muestran los momentos de angustia que vivió Japón tras fuerte terremoto que dejó varios heridos

Según los datos sismológicos oficiales difundidos tras el evento, el epicentro del fenómeno se localizó en las coordenadas de latitud -10.98° y longitud -76.32°, dentro del territorio peruano.

El reporte técnico precisa que el sismo tuvo una profundidad intermedia de 142 kilómetros y fue catalogado bajo estatus manual por la agencia internacional USGS, una condición geofísica que favorece la transmisión de las ondas sísmicas a grandes distancias sin perder capacidad de percepción en centros urbanos lejanos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Preliminar, 2026-11-20, 19:09 hora local. Magnitud 6.9. Profundidad superficial #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/TrzRnI9vhI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 21, 2026

En el caso de Colombia, ciudadanos en distintos puntos y, especialmente en la capital del país, manifestaron haber sentido un movimiento prolongado minutos después de las siete de la noche.

Este comportamiento es característico de los sismos profundos o de profundidad intermedia originados en la placa sudamericana, cuya energía viaja a través de la corteza terrestre, alcanzando zonas situadas a cientos de kilómetros del punto de origen.

En otros países como Brasil y Ecuador se reportaron zonas donde se pudo sentir el movimiento telúrico, catalogándose como uno de los de mayor intensidad que se han reportado en este año, donde Sudamérica ha reportado bastantes terremotos.

Recordad, el primero fue el doble. Sismo en Venezuela; después el de Colombia en el mes de agosto, además de otros deportados en Perú y Ecuador también a mitad de año.

Finalmente, la Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que “no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia por el sismo que se presentó en Ondores, Perú”.