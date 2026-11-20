Este viernes en la noche, el suelo peruano fue sacudido por un terremoto de magnitud 6.9 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico Colombiano, que reportó el movimiento telúrico, ya que también se alcanzó a percibir en la nación cafetera.

La entidad colombiana emitió dicha información basada en el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que confirmó que el temblor se registró a las 7:09 de la noche (hora peruana, que es la misma colombiana). Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú corroboró dicho momento, aunque según la entidad peruana, la magnitud fue de 6.7.

El epicentro de este movimiento telúrico fue en Óndores, distrito ubicado en la provincia de Junín, dentro del departamento de Junín, en los Andes centrales del Perú.

La angustia del movimiento embargó a los peruanos y, para evidenciar la trascendencia del movimiento, rápidamente se divulgaron varios videos en redes sociales. Uno de los más virales fue el de una presentadora que tuvo que vivir el mover de su entorno cuando estaba al aire. Aunque intentó mantener la calma, a su alrededor hasta las pantallas se apagaban.

Más cámaras de seguridad y las mismas grabaciones de los ciudadanos mostraron que el fuerte movimiento impactó y afectó la normalidad de los peruanos, que ahora sufrieron el mover de la tierra en un año que Colombia y Venezuela ya sufrieron las consecuencias.