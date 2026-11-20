Un sismo de magnitud 6.7 sacudió el centro de Perú este viernes a las 7:09 p. m., con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en el departamento del mismo nombre, según el reporte del Instituto Geológico Peruano.

El movimiento ocurrió a 129 kilómetros de profundidad; así mismo, el IGP le dio una intensidad de V en Junín, en la escala que mide con qué fuerza lo sintió la gente. Además, lo marcó en rojo en su semáforo, el nivel que usa para los sismos de magnitud superior a 5.9.

Se trata del reporte número 818 publicado por el instituto peruano en lo que va de 2026 y el 57 correspondiente a noviembre, de acuerdo con el registro oficial de actividad sísmica. Antes de este movimiento, la entidad había informado otros tres temblores durante el viernes.

Uno de magnitud 4.0 a las 12:56 a. m., frente a San Juan de Marcona, en Ica; otro de 3.5 a las 3:35 a. m., en inmediaciones de Mala, Lima; y un tercero de 4.0 a las 11:03 a. m., localizado a 52 kilómetros al oeste de Ancón, frente al litoral limeño.

El movimiento también se sintió en Lima, capital peruana, donde algunos habitantes salieron a las calles tras percibir el temblor. Según la agencia Associated Press (AP), el Instituto Geofísico del Perú informó que, en los primeros reportes, no había registros de personas fallecidas ni de daños materiales.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea la cuenca del océano Pacífico y concentra una importante actividad sísmica y volcánica. De acuerdo con AP, en agosto de este año otro terremoto de magnitud 6,7 en los Andes peruanos dejó dos personas heridas y daños en viviendas, centros de salud y escuelas. En julio, un sismo de magnitud 5,5 en la región de Junín provocó seis muertes y 30 personas heridas.

El Instituto Geofísico del Perú recordó que la profundidad del movimiento telúrico es un factor importante para determinar cómo se percibe un sismo en la superficie. En este caso, al registrarse a más de 100 kilómetros bajo tierra, el temblor tuvo un origen profundo, aunque su magnitud permitió que fuera percibido en distintas localidades.

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