En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció una importante captura para la ciudadanía, pues se trataría del cabecilla de una estructura criminal que se dedicaba al robo de personas y motos, por lo que tenía completamente azotada a la ciudad.

Presunto criminal rompió en llanto al ser capturado. Federico Gutiérrez compartió el video: “Uno a uno van cayendo”

El mandatario antioqueño detalló que las autoridades detuvieron a cuatro presuntos delincuentes y entre ellos se encuentra alias Natalio, el líder criminal en mención.

De acuerdo con la comunicación de Gutiérrez, Natalio era el cabecilla de una estructura delictiva que se dedica al robo de personas y motos. El alcalde dejó ver su indignación con el señalado y citó uno de los crímenes más escalofriantes que se le atribuyen.

“Uno de sus ataques dejó a una víctima con discapacidad permanente. Esto no lo vamos a permitir”, dijo el mandatario de la capital de Antioquia, refiriéndose al caso de un ciudadano al que le dispararon a quemarropa solamente para robarlo. Este es uno de los peores crímenes que se le atribuye a la banda capturada.

Según la Policía Metropolitana de Medellín, esta red delincuencial tiene un historial delictivo desde antes del 2023 y se caracterizaba por usar armas de fuego y una conducta violenta con sus víctimas para cumplir su cometido delincuencial.

Así operaba la estructura criminal, según Federico Gutiérrez:

“Dan indignación. Así atracaban a nuestra gente. ¡Descarados!“, exclamó Gutiérrez, que finalizó su comunicación asegurando que su administración sigue trabajando con la fuerza pública. “Aquí hay autoridad y resultados. Uno a uno van cayendo”, concluyó.

Entre los casos que se les atribuye también destaca uno mencionado por el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el que relata que “un ciudadano recibió un disparo a corta distancia en una mano que le ocasionó una lesión irreversible”.

El coronel Pineda también detalló que la captura de estos acusados fue calculada por cinco meses. Durante este tiempo, las autoridades llevaron a cabo las investigaciones que finalmente permitieron desarticular la estructura criminal que se caracterizaba por la violencia.

Detenido en Antioquia, parte de la estructura criminal de alias Natalio. Foto: Captura tomada de X @FicoGutierrez

La captura de Natalio es relevante porque, según las investigaciones de la Policía, era el encargado de liderar, coordinar y ejecutar los planes criminales.

En su detención, las autoridades se encontraron con motos y celulares que, consecuentemente, fueron incautados en el operativo. SEMANA conoció que a los capturados se les imputaron cargos por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales con deformidad permanente.