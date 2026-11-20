Durante las diferentes labores realizadas por las autoridades en el territorio nacional se ha dado la captura de varios delincuentes en distintas zonas del país. Por su parte, Medellín también ha llevado a cabo este tipo de acciones en contra de la criminalidad.

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En horas de la mañana de este 20 de noviembre, el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, dio a conocer la captura de cuatro presuntos delincuentes que operaban en ese sector y realizaban violentos hurtos a los ciudadanos.

Asimismo, en los videos compartidos por el mandatario, se ve cómo los detenidos habrían asaltado a varias personas y establecimientos comerciales. En una de las imágenes, se ve cómo varias motocicletas interceptan a otra en plena vía y amenazan al conductor, al parecer, hasta quitarle el vehículo.

Sin embargo, una de las escenas que más llama la atención en el material compartido por Gutiérrez es cuando uniformados de la Policía Nacional se encuentran adelantando las labores de captura de uno de los sospechosos.

Se logra ver cómo el hombre detenido comienza a llorar desconsoladamente, mientras está acompañado de dos policías que graban el suceso con el fin de demostrar que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con la normativa.

Por su parte, en el mensaje del alcalde sobre lo sucedido, señaló que durante estas operaciones realizadas por las autoridades se capturó a un total de cuatro personas, entre las que se encuentra alias Natalio, señalado como cabecilla de una estructura delictiva dedicada al robo de personas y motocicletas.

“Uno de sus ataques dejó a una víctima con discapacidad permanente. Esto no lo vamos a permitir”, afirmó Gutiérrez en su mensaje. En los videos compartidos, se evidencia cómo los integrantes de esta banda cometían sus atracos con violencia y amenazas a mano armada.

El alcalde de Medellín se refirió a los videos indicando que causan “indignación”, debido a la gravedad de los hurtos, y señaló a los responsables como “descarados” por estas acciones delictivas.

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Además, el mandatario afirmó que las autoridades seguirán trabajando de forma conjunta para detener este tipo de situaciones y prevenir posibles hechos de inseguridad que puedan llegar a afectar a la ciudadanía.

“Seguimos trabajando de la mano de nuestra Fuerza Pública. Aquí hay autoridad y resultados. Uno a uno van cayendo”, señaló Federico Gutiérrez.