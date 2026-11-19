Para este jueves, el petrismo convocó una nueva jornada de manifestaciones en Colombia en rechazo de la Ley de Rescate Económico propuesta por el Gobierno De La Espriella, y las principales ciudades del país concentraron las movilizaciones.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance de la jornada en la que destacan actos de vandalismo a pesar de la corta concentración de manifestantes.

“Alrededor de 1.500 personas han salido a las calles y las marchas han transcurrido con total normalidad”, reportó Gutiérrez a las 2:52 de la tarde, asegurando que desde el Estado se han dado todas las garantías que merecen los manifestantes.

Sin embargo, reveló que algunos manifestantes han aprovechado las movilizaciones para dañar bienes públicos y privados. El alcalde reportó que unos cuantos optaron por manifestarse pintando las paredes y quemando pancartas.

Murales vandalizados en Medellín. Foto: X/ Federico Gutiérrez - API

Arremetida de los manifestantes contra la fuerza pública

Pasada una hora después de haber emitido este reporte, el alcalde reportó una particular situación de un pequeño grupo que bloqueó la avenida Barranquilla al frente de la UdeA y terminó lanzando papas bombas en contra de las autoridades.

“Un pequeño grupo —como siempre ocurre— bloqueó la avenida Barranquilla al frente de la Universidad de Antioquia y empezaron a tirarle papas bomba a la fuerza pública. Pero, además, cerrando esa vía, afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos que se dirigen hacia sus casas o cualquier diligencia”, reportó el alcalde.

Manifestaciones en Medellín este 19N de 2026. Foto: X/ Federico Gutiérrez - API

En dicho reporte, Gutiérrez aseguró que la situación ya había sido controlada por las autoridades y que, en consecuencia, “la manifestación en Medellín se acabó”.

“He dado instrucciones precisas al PMU para que se despeje la vía y se garantice el derecho a la libre movilidad de parte de los ciudadanos”, comunicó el alcalde y luego aclaró que la situación fue controlada rápidamente.

Este hecho destaca porque en Popayán se registró una situación particular. En la tarde de este jueves se registró una amenaza similar en la ciudad del Pacífico.

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En Bogotá, la jornada de manifestaciones también tuvo enfrentamientos y desmanes. Específicamente en la sede de la Universidad Nacional, donde unos encapuchados tuvieron confrontaciones con la fuerza pública.