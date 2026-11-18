Este miércoles 18 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la captura de alias Primo Gay, el presunto integrante de las disidencias de las Farc, señalado de, presuntamente, haber asesinado al periodista Mateo Pérez Rueda, la muerte de 13 policías en el municipio de Amalfi y una serie de hechos de extorsión e intimidación contra comerciantes y familias campesinas del norte del departamento.

Él es Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia: lo señalan de matar al periodista Mateo Pérez

“El asesino del periodista Mateo Pérez Rueda, el asesino de 13 policías en Amalfi, el extorsionador de comerciantes, el terror de familias campesinas en el Norte de Antioquia, YA está preso. Este es un mensaje a las víctimas, a los uniformados y al país: el que las hace las paga. Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA”, dijo el mandatario paisa.

¿Quién es alias Primo Gay?

Tal como lo documentó SEMANA durante varios meses, Primo Gay se convirtió en el terror de los comerciantes, políticos y campesinos de esa zona del país. Entre tantas cosas, ordenó extorsiones, secuestros y homicidios.

De igual manera, la Fuerza Pública denunció insistentemente que instrumentalizaba a la población civil para que frenara las acciones de las autoridades.

La Fuerza Pública llegó hasta la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia; las autoridades capturaron a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc y señalado de comandar el frente 36.

Este criminal también es señalado de haber matado al periodista Mateo Pérez, en hechos ocurridos en mayo de 2026. Alias Primo Gay, quien es hombre de confianza de alias Calarcá, estaba incluido dentro del grupo de los criminales más buscados en Antioquia.

Alias Primo Gay es trasladado bajo un fuerte esquema de seguridad a cárcel en Bogotá

Así mismo, este criminal tiene antecedentes relacionados con el empleo de explosivos y campos minados, además de acciones contra la Fuerza Pública y afectación de maquinaria e infraestructura.

Operaba sobre todo en municipios del norte y nordeste de Antioquia, especialmente Campamento, Anorí, San Andrés de Cuerquia, Amalfi, Guadalupe, Yarumal y Briceño.

En un comunicado emitido por la estructura 36, en julio de 2026, se indicó que alias Primo Gay había sido expulsado del bloque Magdalena Medio, debido a nexos con el GAO Clan del Golfo.

El Ejército Nacional capturó en Briceño, Antioquia, a alias Primo Gay. Foto: Ejército

De acuerdo con información de las autoridades, alias Primo Gay llevaba más de una década en la criminalidad y por su paradero ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos.

En cuanto a su edad, se estableció que tiene 24 años y contaba con una orden de captura emitida en septiembre de 2025 por la Fiscalía Especializada de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) en Medellín.

Entre su prontuario delictivo, este individuo es señalado de presuntamente haber asesinado a cuatro civiles en la vereda Frisolera, municipio de Campamento, Antioquia, en hechos ocurridos en 2023.