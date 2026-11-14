Él es Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia: lo señalan de matar al periodista Mateo Pérez

Las autoridades capturaron en las últimas horas en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia, a Néider Yesid López Uñate, alias Primo Gay, cabecilla principal de la subestructura cinco de las disidencias de las Farc y señalado de comandar el frente 36.

Este criminal es señalado de haber matado al periodista Mateo Pérez, en hechos ocurridos en mayo del año en curso.

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Alias Primo Gay, quien es hombre de confianza de alias Calarcá, estaba incluido dentro del grupo de los criminales más buscados en Antioquia.

Así mismo, este criminal tiene antecedentes relacionados con el empleo de explosivos y campos minados, además de acciones contra la Fuerza Pública y afectación de maquinaria e infraestructura.

Operaba principalmente en municipios del norte y nordeste de Antioquia, especialmente Campamento, Anorí, San Andrés de Cuerquia, Amalfi, Guadalupe, Yarumal y Briceño.

En un comunicado emitido por la estructura 36, en julio de 2026, se indicó que alias Primo Gay había sido expulsado del bloque Magdalena Medio, debido a nexos con el GAO Clan del Golfo.

De acuerdo con información de las autoridades, alias Primo Gay llevaba más de una década en la criminalidad y por su paradero ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos.

En cuanto a su edad se estableció que tiene 24 años y contaba con una orden de captura emitida en septiembre de 2025 por la Fiscalía Especializada de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) en Medellín.

Entre su prontuario delictivo, este individuo es señalado de presuntamente haber asesinado a cuatro civiles en la vereda Frisolera, municipio de Campamento, Antioquia, en hechos ocurridos en 2023.

A alias Pimo Gay también lo señalan de haber coordinado en noviembre de 2023, la instalación de artefactos explosivos en varias retroexcavadoras en la vereda Puerto Rico del municipio de Anorí, Antioquia. En ese hecho, dos personas murieron y dos más resultaron heridas.

Néider Yesid López Uñate, alias Primo Gay. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Así mismo, lo acusan de haber participado en el hostigamiento a la Fuerza Pública en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, en agosto del año pasado. En ese entonces, asesinaron a un militar.

También habría participado en la instalación de artefactos explosivos en la vereda Los Trozos del municipio de Anorí Antioquia, donde resultaron heridos tres militares.

Uno de los hechos más recientes en los que habría participado alias Primo Gay, tiene que ver con el asesinato de dos policías en el municipio de Anorí, Antioquia, el 8 de febrero del año en curso.