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Emergencia en Huila por volcamiento de bus: reportan al menos siete personas muertas y más de 20 heridos

Entre las víctimas mortales habría dos menores de edad, según los primeros reportes.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

14 de noviembre de 2026 a las 8:10 a. m.
El vehículo cubría el trayecto entre Florencia y Bogotá cuando ocurrió la emergencia.
El vehículo cubría el trayecto entre Florencia y Bogotá cuando ocurrió la emergencia. Foto: Redes sociales

Un grave accidente de tránsito se registró en inmediaciones del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, luego de que un bus de servicio público que cubría la ruta Florencia-Bogotá terminara volcado. El hecho deja, de manera preliminar, siete personas fallecidas y más de 20 heridas.

La emergencia movilizó a organismos de socorro, que llegaron al lugar para atender a los afectados y adelantar las labores correspondientes.

El vehículo, perteneciente a la empresa Destinos 24000, realizaba el recorrido entre Florencia y Bogotá cuando ocurrió el siniestro en la Ruta 45, cerca del peaje de Rivera. Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación.

Pantallazo de video de un internauta que reportaba escuchar los estruendos.
¿Escuchó estruendos en el norte de Bogotá durante la madrugada de hoy sábado, 14 de noviembre? Esto ocurrió

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente?

Los primeros reportes conocidos señalan que cinco adultos y dos niños habrían perdido la vida como consecuencia del accidente. Sin embargo, las cifras todavía están sujetas a verificación y no se ha entregado un listado oficial con la identidad de las víctimas.

Por otra parte, varias de las personas que sobrevivieron al volcamiento fueron trasladadas a centros médicos de Neiva. Entre los establecimientos que reciben pacientes se encuentran las clínicas Mediláser y Emcosalud.

El vehículo cubría el trayecto entre Florencia y Bogotá cuando ocurrió el accidente.
Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias de lo ocurrido en la Ruta 45. Foto: Redes sociales

En los reportes preliminares recogidos por Caracol Radio, se indica que también han sido mencionados el militar Larios Sarmiento, el militar Misael Mesa, el cantante Darlinson Quinto DQ y el abogado Frank Ramírez Sáenz. Se espera que las instituciones de salud entreguen información sobre su evolución y el estado de los demás lesionados.

Investigan qué provocó el volcamiento del vehículo

Mientras avanzan las labores de atención, también se busca establecer qué ocasionó que el bus terminara volcado en este tramo de la carretera.

La hipótesis inicial sobre lo ocurrido señala que el conductor podría haberse quedado dormido por unos instantes mientras manejaba. Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial que permita establecer si esta fue la causa del siniestro.

Por ahora, los familiares de quienes viajaban en el bus intentan obtener información sobre su paradero y condición médica, mientras se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial que permita establecer la dimensión de esta emergencia.

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