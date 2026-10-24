Tragedia en la vía Panamericana; accidente entre una tractomula y un bus deja un muerto y cinco heridos

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Pasto, dejó como saldo una persona fallecida y otras cinco heridas. La emergencia se presentó en el sector conocido como Cano Bajo, jurisdicción del municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.

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De acuerdo con la información preliminar, el siniestro vial involucró a una tractomula y un bus de servicio interdepartamental. El fuerte impacto generó una compleja situación de emergencia que obligó a la intervención de los organismos de socorro para atender a las personas afectadas y adelantar las labores de rescate.

Accidente sobre la vía Panamericana entre Popayán y Pasto Foto: Cortesía SEMANA/ API

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuyos integrantes tuvieron que emplear maquinaria y equipos industriales para realizar las maniobras necesarias y lograr la extracción de los heridos, así como del cuerpo de la persona que perdió la vida en este trágico hecho.

Las labores de rescate se desarrollaron en medio de las dificultades propias de este tipo de emergencias, debido a las condiciones en las que quedaron los vehículos involucrados tras la colisión. Los equipos de atención trabajaron para garantizar la recuperación de las víctimas y facilitar el procedimiento correspondiente por parte de las autoridades.

Como consecuencia del accidente, cinco personas resultaron heridas y requirieron atención de los organismos de emergencia. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las identidades de las víctimas ni se han entregado detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones de los sobrevivientes.

El siniestro entre una tractomula y un bus de servicio interdepartamental Foto: Cortesía SEMANA/ API

Entre tanto, la vía Panamericana permanece cerrada mientras las autoridades adelantan las diligencias judiciales correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida.

Esta situación afecta la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano, utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de pasajeros y transporte de carga.

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El cierre de este tramo también genera dificultades para los conductores que se desplazan entre los departamentos del Cauca y Nariño, por lo que se recomienda a los viajeros estar atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito y evitar acercarse al lugar del siniestro mientras continúan los procedimientos de atención e investigación.