Asointermedias impulsa acciones de prevención y seguimiento en las ciudades intermedias ante el fenómeno de El Niño

Ante las medidas anunciadas por el Gobierno nacional frente al fenómeno de El Niño, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) destaca la importancia de anticiparse a sus efectos y fortalecer la preparación de los municipios.

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La Asociación hace un llamado a mantener una articulación efectiva entre el Gobierno nacional y las administraciones locales, para que las decisiones se traduzcan en acciones preventivas y en capacidades reales de respuesta en los territorios.

La protección del abastecimiento de agua, la prevención de incendios forestales y la continuidad de los servicios esenciales requieren preparación, información técnica oportuna y seguimiento permanente.

Por ello, Asointermedias considera fundamental que las estrategias nacionales tengan en cuenta las condiciones y necesidades particulares de las ciudades intermedias, así como las capacidades de sus administraciones para gestionar los riesgos.

Chulos se aglomeran en el puerto de la plaza de mercado de Puerto Salgar por la sequía del fenómeno de El Niño. Foto: Guillermo Torres

En articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Asociación trabaja en el fortalecimiento de la preparación municipal, mediante la promoción de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, la revisión de planes y protocolos de respuesta y la identificación anticipada de capacidades y necesidades técnicas y operativas.

Como parte de este proceso, Asointermedias avanza en la estructuración de un ejercicio de seguimiento técnico con alcaldes y profesionales de la Asociación, que permita consolidar información territorial, construir indicadores de monitoreo y gestionar espacios de capacitación y asistencia técnica con el Ideam.

La agenda también contempla promover campañas ciudadanas para el ahorro de agua y energía, así como fortalecer la preparación frente a incendios y otros riesgos asociados a las condiciones climáticas.

“Respaldamos las medidas del Gobierno nacional y creemos que el principal desafío es llevar esa preparación a cada municipio. Anticiparnos exige trabajar de manera coordinada, contar con información técnica que permita tomar decisiones oportunas y hacer seguimiento a las acciones preventivas. Las ciudades intermedias necesitan herramientas y capacidades para proteger a sus comunidades y responder a tiempo frente a los riesgos”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

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La Asociación reitera su disposición para continuar articulando esfuerzos con el Gobierno nacional y las administraciones municipales, con el propósito de fortalecer la prevención y contribuir a que las ciudades intermedias estén mejor preparadas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.