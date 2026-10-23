Corte Suprema formalizó la petición al Gobierno para extraditar al exmagistrado Leonidas Bustos

Una semana después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara en firma la condena de diez años de prisión en contra del exmagistrado Leonidas Bustos por el cartel de la toga, este viernes 22 de octubre, el Ministerio de Justiica y la Cancillería recibieron una nueva solicitud.

En una misiva firmada por el presidente de la Sala Penal, se le pide al Gobierno de Abelardo De La Espriella que realice todos los trámites con el fin de garantizar la extradición del exmagistrado, quien se encuentra desde hace más de una década en Canadá

Esto, con el fin que cumpla su sentencia en centro carcelario.

Para esto, le pide a la Ministerio y a la Cancillería que se contacten con las autoridades canadienses con el fin de realizar todo el trámite.

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